Чем нужно мыть натяжной потолок, чтобы не повредить и не оставить разводов

Натяжные потолки – это стильно, красиво и удобно до тех пор, пока их не приходится мыть. На идеальном покрытии с течением времени возникает пыль, грязь и даже жирные пятна. Важно знать, что натяжные потолки обязательно обрабатывают антибактериальными и антистатическими пропитками, которые, если вовремя не очищать грязь, теряют защитные свойства.

Видео дня

Потолки можно мыть и даже пылесосить. При использовании пылесоса – выберите среднюю мощность и щетку с мягкой щетиной. Как правильно очищать натяжные потолки, разбирался OBOZREVATEL.

Как часто нужно мыть потолки

Естественно, все зависит от комнаты. На кухне, где всегда что-то дымит и готовится, пятна на потолке появятся быстрее, чем в спальне. Поэтому кухонные потолки эксперты советуют мыть не реже одного раза в 2-3 месяца.

С другими комнатами проще, достаточно одного раза в полгода.

Мыть потолки следует специальными средствами. В качестве альтернативы можно взять мыльный раствор, порошок, средство для мытья посуды или стекла. Прежде чем мыть весь потолок, протестируйте выбранный вариант на небольшой поверхности. Иногда может появиться желтизна.

Как мыть глянцевые потолки

На глянцевом потолке сразу будут видны даже самые маленькие разводы. Очищать зеркальную поверхность следует осторожными круговыми движениями. После основного мытья обязательно протрите поверхность раствором 10% нашатырного спирта – так разводы существенно уменьшатся. А затем отполируйте сухой салфеткой.

Как мыть матовые натяжные потолки

Такие потолки лучше не устанавливать на кухне, иначе с мытьем будут проблемы. С матовых потолков трудно отчистить жирные пятна без помощи специалистов. Зато на них не видны разводы, поэтому для мытья подойдет обычный мыльный раствор. Налейте в миску теплую воду и добавьте ваше любимое моющее средство. Потолок будет чистым уже через несколько минут.

Как мыть потолки из ткани

Обычно на тканевый потолок обрабатывают водонепроницаемой пропиткой. Поэтому делать им влажную уборку нет смысла. Возьмите мягкую щетку и аккуратными движениями, не нажимая, пройдите вдоль покрытия. Помните, такие потолки очень деликатны и хрупки.

Как отмыть копоть

Напомним, матовые и тканевые потолки таким способом лучше не обрабатывать. Для глянцевых поверхностей сделайте мыльный раствор, обработайте пятна и оставьте на 15 минут. После этого протрите мокрой губкой или тряпкой. Сверху отполируйте сухой салфеткой.

Основные правила мытья натяжного потолка

Откажитесь от использования едких растворов с содержанием абразивных частиц и ацетона.

Не нажимайте и не трите деликатную поверхность. Если пятна очень устаревшие, обратитесь в клининговые компании, которые имеют в своем арсенале специальные средства. Самостоятельно оттирая тяжелые пятна, вы можете повредить конструкцию.

Не затягивайте с мытьем. Новое пятно отчистить гораздо легче. Как только заметили загрязнение – устраивайте уборку.

На стыках мойте только продольными движениями по направлению "по шву".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем отмыть раковину от налета и желтизны.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.