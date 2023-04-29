Чем нельзя подкармливать розы: цветов летом не увидите

Цветение роз – непременный признак лета. Однако каждому любителю цветов хочется, чтобы его куст цвел пышнее других. В этом может помочь подкормка растения. Но иногда случается так, что после внесения удобрений цветок чувствует себя даже хуже, чем прежде. Это свидетельство ошибки в уходе.

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OBOZREVATEL рассказывает, чего именно следует избегать во время подкормки роз. И какие удобрения и как нужно вносить, чтобы растение чувствовало себя лучше и пышнее цвело.

Типичные ошибки при удобрении роз

Использование свежего навоза. Только что собранный помет, в частности птичий, плохо подходит для ухода за розами. В свежем состоянии он содержит много питательных веществ и может обжечь корневую систему цветка. Именно поэтому свежим навозом подпитывать его нельзя. Это органическое удобрение должно пролежать около года, прежде чем им можно будет обрабатывать сад.

Использование фосфорных удобрений без калия. Розы очень любят фосфорную подкормку и прекрасно на нее реагируют. Вносить ее можно в течение всего сезона. Но ошибкой будет использовать один фосфор без калия. Именно в тандеме эти вещества помогают цветку выпустить больше бутонов.

Избыток азота. Еще одно вещество, помогающее розе пышно цвести, это азот. Поэтому некоторые цветоводы щедро обрабатывают им цветочные кусты весной. Первое тепло – правильное время для внесения азотных удобрений, а вот чувство меры при этом не должно подводить, ведь избыток азота замедляет развитие бутонов розы. Также вещество нельзя применять осенью, ведь оно может снизить зимостойкость цветов.

Какие удобрения подходят для роз

Хорошим вариантом органического удобрения станет настой из сорняков. После прорывания нежелательных растений на участке, зеленую массу весом примерно 300-350 грамм нужно измельчить и выложить в ведро. Туда же добавить 2 столовые ложки кальцинированной соды и залить все водой. В течение примерно двух недель удобрение должно побродить, после чего его нужно процедить и развести водой в пропорции 3:10. Этой водой производят внекорневую подкормку, то есть опрыскивают кусты.

Хорошо реагируют розы и на древесную золу – она содержит много фосфора и калия, необходимых им для цветения. Сухую массу просто высыпают под куст и аккуратно окапывают его, чтобы зола смешалась с почвой. На одно растение достаточно будет 200-300 г золы. Вносить его нужно до начала цветения.

Также из золы можно готовить опрыскивание, которое защитит розу от грибка. Для этого ее нужно смешать с водой в соотношении 1:2 и настоять примерно 2-3 дня. Процеженной жидкостью кусты опрыскивают. Также ее можно вливать под корень растения.

Если вы планируете подкормить розу навозом, то нужно брать перепрелый и настаивать его на воде. Куриный помет разводят в пропорции 1:20, а коровий 1:10. Жидкость нужно настоять на воздухе в течение 7-10 дней, а затем подливать ею кусты.

Как правильно удобрять розы

Основных методов внесения удобрений существует два – корневой и внекорневой. Первый представляет собой подливание растения питательным раствором или внесение сухого удобрения в почву прямо у его корней. Второй – это опрыскивание, ведь через листья и стебли растения тоже получают немало питания.

Чтобы подкормить розу корневым способом, нужно на расстоянии 15 см от стебля сделать небольшое углубление и заполнить его свежей почвой, смешанной с удобрением, а затем покрыть привычной для растения землей и полить. Часть веществ растворится сразу, остальные растворят дожди и цветок будет постепенно поглощать их. Также можно поливать розу под корень раствором удобрений.

Если почва для роз сама по себе хорошая, тогда лучше питать ее внекорнево – методом опрыскивания. Лучше делать это на закате, тогда жидкость не испарится под солнцем, а успеет проникнуть через листья.

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