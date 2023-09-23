Чем мыть пластиковые контейнеры для еды: простые способы избавиться от запаха

Пластиковые контейнеры – удобные емкости для хранения различных продуктов. Так, запахи не распространяются по кухне или холодильнику, а еда не "обветривается".

Но пищевой пластик, из которого сделаны контейнеры, трудно отмыть от стойкой грязи, жира и неприятного аромата. OBOZREVATEL нашел действенные способы, которые помогут справиться с этим.

Сода

Со временем контейнеры могут желтеть или появляется серый налет от ярких специй, в которых готовилась еда или от продуктов, имеющих насыщенный пигмент. Хотя емкость все еще пригодна к использованию, но уже выглядит непривлекательно. Чтобы от этого избавиться можно сделать раствор из пищевой соды.

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Налейте в миску столько воды, чтобы туда можно было погрузить контейнеры. На один литр воды добавляйте две столовые ложки соды. Все это тщательно размешайте и оставьте пластиковые контейнеры в растворе на 30-45 минут. Затем промойте под проточной водой и емкости снова готовы к использованию.

Если пятна все равно остались, то намочите чистое кухонное полотенце в растворе с содой и полностью оберните им контейнер. Оставьте так на 30 минут и промойте водой.

Уксус

Белый уксус поможет удалить устаревшую грязь и избавится от неприятного запаха. Для этого наберите в миску теплую воду, чтобы она покрывала контейнеры и добавьте 3-4 столовых ложки уксуса. Оставьте так на полчаса.

Также можно налить раствор внутрь контейнера и накрыть его крышкой. Затем тщательно промойте посуду водой.

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