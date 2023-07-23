Чем моют морозилку: как растопить лед и избавиться от неприятного запаха

Генеральная уборка в холодильнике дело настолько непростое и продолжительное из-за того, что очень много времени отнимает растопка льда в морозильной камере. Нередко, когда этот процесс завершается, оказывается, что морозилка еще и неприятно пахнет из-за того, что в ней долгое время лежали лишние продукты. Поэтому часто возникает вопрос, как ускорить размораживание и как избавиться от запаха.

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OBOZREVATEL рассказывает о нескольких лайфхаках, которые помогут справиться с этой задачей. И как правильно помыть морозилку, чтобы не повредить и при этом эффективно ее освежить.

Можно ли разморозить морозилку отдельно

Краткий ответ – да, но есть нюансы. Далеко не все модели предполагают отдельное выключение холодильной и морозильной камер от сети, что необходимо для размораживания. Если в устройстве установлено два компрессора, вы можете это сделать. В других случаях придется устраивать генеральную уборку всему холодильнику.

Эксперты советуют проводить ее хотя бы раз в год даже устройствам, оборудованным системой No Frost. Да, в них не скапливается лед, но в периодическом мытье они все же нуждаются. В частности, из-за проблемы с залежавшимися продуктами и запахом.

О чем может свидетельствовать накопление льда в морозилке

Современные холодильники сконструированы таким образом, чтобы ледяной слой в них не скапливался излишне. Если вы столкнулись с этой проблемой, основных причин существует две. Либо вы часто пользуетесь морозилкой, из-за чего внутрь нее попадает теплый воздух, заставляющий устройство работать на полную и намораживать лед, либо у вас ослабел уплотнитель дверцы и ему нужна регулировка.

Как правильно мыть морозилку

Независимо от того, какую конструкцию имеет ваш холодильник, уборка в морозилке производится по схожему алгоритму:

выключите холодильник от сети, если это возможно и вы хотите почистить только морозильную камеру, то отключите только ее;

извлеките все продукты из морозилки и переместите в место, где они не успеют размерзнуться, по возможности обложите их бутылками с замороженной водой, чтобы они таяли дольше;

выньте полочки, решетки и поддоны;

оставьте дверцу открытой и подождите, пока снег и лед оттают.

Процесс размораживания может занять от 3 до 10 часов в зависимости от состояния морозилки. За это время можно вымыть ее съемные детали. Лучше всего подойдут для этого неагрессивные средства, обладающие дезодорирующим действием – лимонная кислота, уксус, сода. Но с содой следует обращаться осторожно, ведь она за счет абразивности может поцарапать поверхности – сильно тереть ею ящики и полки не надо.

Когда весь лед растает, промойте стенки и дно морозилки с помощью мягкой губки и тряпки из микрофибры. В качестве моющего средства можно использовать те же вещества, что и для ящиков. Также можно приготовить содовый раствор, взяв 1 столовую ложку средства на 500 мл воды. Он заодно хорошо уберет посторонние запахи.

Если на деталях морозилки, например на дверцах и уплотнителях, появилась плесень, ее можно посыпать лимонной кислотой или обработать белым уксусом. Вещество оставляют на несколько минут, затем смывают.

Финальный этап уборки морозилки – смывание остатков всех средств и просушивание камеры. На это уйдет примерно 20-30 минут. Только после этого можно вставлять все съемные детали обратно и включать устройство в сеть. В сухой камере не намерзнет сразу лишний лед. Когда морозилка немного остынет после уборки (на это уйдет примерно 2 часа), в нее можно закладывать снова продукты.

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