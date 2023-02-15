Чем лучше всего мыть кошачий туалет: запах исчезнет мгновенно

Поддержание кошачьего лотка в чистоте – это целая наука. Ведь хозяевам всегда хочется максимально его освежить, чтобы избавиться от запаха, а пушистый "владелец" плохо переносит сильные запахи и может даже отказаться пользоваться туалетом, который пахнет "весенними цветами", "морозной свежестью" или, не дай бог, какими-нибудь дезинфекторами. Но тогда возникает вопрос, чем чистить кошачий лоток, чтобы не было запаха?

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OBOZREVATEL собрал основные рекомендации фелинологов и ветеринаров на этот счет. Основные из них такие – уборка должна быть регулярной и не может производиться с помощью агрессивной химии или средствами с сильной отдушкой. Лучше всего проводить генеральное мытье лотка раз в неделю.

Горячая вода

Эффективный и безопасный способ помыть лоток – это наполнить его очень горячей водой и оставить на несколько минут, после чего хорошо пройтись по стенкам и дну щеткой и еще раз сполоснуть кипятком для того, чтобы избавиться от бактерий. Такую чистку можно производить и чаще. Как правило, горячей мойки в еженедельном режиме бывает достаточно.

Сода

Обычная пищевая сода обладает выраженным дезодорирующим эффектом и хорошо смывается с поверхностей. Ею безопасно чистить даже миски животных, что уж говорить о лотке. Соду можно добавить в воду во время замачивания. Также ею можно воспользоваться как абразивом, чтобы оттереть пятна и стойкие загрязнения.

Средство для посуды

Не всякая жидкость подойдет для очищения кошачьего лотка. В первую очередь, это должно быть средство без запаха. Лучше брать то, которое предназначено для детской посуды – оно самое мягкое и безопасное. Добавьте несколько капель во время замачивания лотка, а затем для уверенности сполосните его несколько раз.

Хозяйственное мыло

Слабый раствор хозяйственного мыла – натертого на стружку брускового или жидкого – также хорошо отмоет лоток. Можно брать и любое другое мягкое мыло для бытовых нужд при условии, что у него нет сильно выраженного запаха. Особенно это касается средств с цитрусовым ароматом, его кошки не любят особенно сильно.

Перекись водорода

Небольшим количеством перекиси можно обработать лоток, если вы хотите его продезинфицировать. К примеру, средство можно распылить на помытую емкость и оставить на несколько минут. Но после этого перекись все равно нужно будет тщательно смыть.

Специальные средства

В любом зоомагазине можно приобрести специальные спреи, жидкости или порошки для устранения запаха кошачьего туалета. Они разработаны на основе безопасных для животного веществ и могут предотвращать возникновение запаха в течение довольно долгого времени. Как правило, ими надо обрабатывать наполнитель, но можно применять в небольшом количестве и во время мытья лотка.

Чем категорически нельзя мыть кошачий туалет

Не используйте отбеливатели, особенно на основе хлора. Некоторые кошки любят запах хлорки и даже "пьянеют" от него, но и в таком случае пользы животному это не принесет. Средства на основе аммиака тоже под запретом – их едкий запах отпугнет кота от лотка. Вполне возможно, что навсегда. Также не следует пользоваться уксусом. Некоторые владельцы животных с его помощью отучают котов метить по углам, так что чистить этим средством туалет животного явно не лучшая идея.

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