Фб напомнил не очень давнюю и реальную историю, как человек продал свою жизнь, а на вырученные деньги убежал от себя прошлого и осуществил свои мечты:

…Как и все нормальные люди, Йен Ашер мечтал о счастливой семье и интересной работе. Как и у многих, увы, ни того, ни другого у Ашера не было.

Йену было под 50. А он работал продавцом ковров в маленьком магазинчике в Австралии (ковры не волновали Йена совершенно). И когда его брак (который, в отличие от ковров, его волновал) окончательно распался, Йен погрузился в глубокую депрессию. Вот в депрессии, полный ненависти к себе и к своей жизни, он и нашел идеальный выход. Продать свою неудачную жизнь на интернет-аукционе.

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В лот “Жизнь Йена Ашера”, который он разместил на eBay, входил его дом со всей мебелью и техникой, автомобиль, мотоцикл, гидроцикл, парашютное снаряжение, рабочее место и знакомство со всеми коллегами и друзьями. Описание лота заканчивалось словами: "С меня достаточно моей жизни, я в ней больше не нуждаюсь". Начальная цена составила 1 доллар.

Через неделю, к завершению аукциона, в собственности Йена Ашера остался только его паспорт и вырученные от продажи жизни 305 тысяч долларов.

"Я всегда мечтал о приключениях, - вспоминает Йен, - а в реальности тоскливо работал на одном месте без особых событий. Я решил сделать все, о чем мечтал".

Йен Ашер составил список из 100 целей и дал себе 100 недель на их осуществление. После чего купил билет на самолет и улетел в Дубаи, чтобы достичь своей первой цели - покататься на горных лыжах под палящим солнцем. Следующие два года Иен путешествовал без перерыва: бегал с быками на празднике в Испании, в Африке плавал с белыми акулами, а в Японии - с китами. Научился управлять самолетом, прошел пешком по Великой Китайской стене и своими глазами увидел все крупнейшие водопады мира. В Лондоне Йен пообщался со своим кумиром - предпринимателем Ричардом Брэнсоном. А в Голливуде снялся в небольшой роли в кинофильме. При этом ему пришлось долго убеждать продюсеров, что он не помышляет об актерской карьере, и готов сниматься совершенно бесплатно.

Два года и 270 тысяч долларов спустя, Йен Ашер обнаружил, что выполнил 93 из 100 пунктов своего списка. На оставшиеся желания (например, “научиться во сне понимать, что ты спишь” и “погрузиться на дно океана посмотреть на “Титаник””) Йен решил плюнуть.

Вместо этого на последние 30 тысяч он купил себе крошечный заброшенный остров у берегов Панамы, своими руками построил на нем дом и поселился там. Значительную часть времени с ним живет и его любимая женщина, Мо, с которой он познакомился, катаясь на собачьих упряжках в Канаде. Иен и Мо периодически наведываются в Канаду, и недавно основали там небольшое издательство, которое публикует детские книги. Именно с помощью него Иен собирается зарабатывать: "На обычную работу я не вернусь никогда", - говорит он.

Через четыре года после продажи своей прежней жизни, 50-летний Иен абсолютно счастлив. Он написал несколько книг и теперь общается с продюсерами о возможной голливудской экранизации своей истории. "Я невероятно рад этому, - говорит он. - Но знаете, еще более удивительно для меня, что иногда ко мне подходят незнакомые люди и говорят, как моя история изменила их жизнь. Они составили свои собственные списки целей и живут, чтобы их достичь. Думаю, мир выглядел бы очень здорово, если бы все преследовали свои цели".

Что же стало со “старой жизнью”, проданной на аукционе? Ашер совсем ничего об этом не знает. Но надеется, что его старая жизнь пришлась по душе тому, кто ее купил…