Человечество движется к катастрофе: 200 исследователей сделать тревожное предупреждение

Наверное, вы уже слышали о проблеме изменения климата, но, к сожалению, не все понимают, насколько это опасно и не относятся к потеплению, как к реальной угрозе. Сотни ученых неустанно предупреждают о разрушительных последствиях, ожидающих каждого, и призывают действовать немедленно.

Международная группа, состоящая из более чем 200 ученых, опубликовала отчет Global Tipping Points Report 2023, в котором подробно описали влияние изменения климата на планету. Если человечество не начнет принимать значительные меры, катастрофы избежать не удастся.

То, что люди выбрасывают в атмосферу улавливающие тепло газы, повлекло за собой беспрецедентное повышение средней температуры на планете. Это уже привело к экстремальному таянию ледников, повышению уровня моря, сокращению биоразнообразия и увеличению количества пожаров, наводнений, штормов и т.д.

В отчете сосредоточено особое внимание на переломных точках, способных привести к еще более масштабным разрушениям. Среди них, например, опрокидывание и разрушение ледяных щитов и коралловых рифов.

Некоторые экосистемы, находящиеся на пороге значительных изменений, таких как часть ледяного покрова Гренландии, Атлантическая меридиональная опрокидывающаяся циркуляция и тропический лес Амазонки уже приблизились к переломным точкам.

Ученые считают, что их можно назвать инициаторами причинно-следственных цепочек, которые распространятся по всему земному шару, провоцируя сбои и в других системах.

"Наше исследование показывает, что в прошлом даже небольшие естественные изменения в концентрации парниковых газов имели эффект домино, меняя разные части нашей планеты, от уровня моря до целых экосистем", – говорит ученый Кэролайн Лир из Кардиффского университета в Великобритании, – "Мы ожидаем увидеть подобный эффект домино от гораздо более быстрых изменений концентрации парниковых газов, вызванных сжиганием ископаемого топлива".

Человечество ожидает потеря способности выращивать сельскохозяйственные культуры, поскольку последствия изменения климата могут разрушить до половины мировой площади для посадки пшеницы и кукурузы. Это представляет большую угрозу для стабильности и процесс разрушения уже запущен. Только в 2022 году более 27 миллионов детей голодали именно по этой причине.

Исследователи призывают к скоординированным глобальным политическим усилиям, чтобы предотвратить катастрофу.

Возобновляемые источники энергии должны распространять свое влияние. Выбросы ископаемого топлива должны быть прекращены по всему миру до 2050 года; Последствия, связанные с климатическими изменениями, усугубит глобальное неравенство и нарушат стабильность мировой экономики. Поэтому нужно усилить адаптацию и управление потерями в РКИК ООН; Переломные моменты должны быть включены в мировой климатический "кадастр" Глобального анализа и национально определенных взносов, измеряющий усилия каждой страны по борьбе с изменением климата; Государственные коалиции, негосударственные предприятия и гражданское общество должны скоординировать усилия, чтобы предотвратить негативные переломные моменты и вызвать положительные; Необходимо созвать срочный глобальный саммит по поводу переломных моментов; Следует финансировать науку и улучшить взаимодействие между ней и политикой, чтобы углублять знания и как можно быстрее превращать их в действия.

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