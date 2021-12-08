Лондон. Аэропорт Gatwick

Пограничный контроль.

Пограничник – строгий мужчина лет пятидесяти.

– Вы неправильно заполнили все Passenger Locator Form. Любой бы отправил вас их заполнять заново, а я пропущу и улыбнулся.

Сэкономил нам часа полтора на исправление всех форм.

Зона получения багажа.

6 чемоданов и нет монетки 1 фунт, чтобы получить тележку.

Рядом пункт обмена валют.

Молодая девушка ~25 лет.

– Добрый день, у меня нет монетки для тележки, а у нас 6 чемоданов, можете, пожалуйста, поменять 5 евро на 1 фунт? Сдачи не нужно.

Видео дня

– Минимальная сумма обмена валют 300 фунтов. Следующий.

Поделили чемоданы и покатили их к стоянке такси.

Можно сколько угодно рассуждать, у кого из этих двух сотрудников аэропорта был тяжелый день или, что девушку все уже задолбали вопросами про монетки для тележек, но я делаю в таких случаях всегда один вывод – пограничник любит свою работу, а девушка в обменнике тратит свою жизнь на нелюбимое дело и мне её искренне жаль. Её уже даже 4 евро чаевых не радуют, хоть монеток этих у нее полный лоток прямо под рукой – мучается и ничего не меняет.

Каждый решает сам – менять свою жизнь или нет, есть на это силы или нет, но я уверен, что лучше сто раз пробовать что-то изменить и обжигаться, чем смириться и превратиться в девушку с монетками.