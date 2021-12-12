Чего стыдились женщины в СССР: пять 'запретов' из прошлого, о которых давно забыли

Женщина в Советском Союзе была подвержена массе стереотипов, а ее поведение было продиктовано рядом запретов, за нарушение которых – стыдили. Пожалуй, самым главным "грехом" женщины в те времена была "жизнь для себя".

Как написал Femmie, женщины, которые жили в советские времена, были вынуждены соответствовать определенным требованиям общества, которое буквально заставляло их служить мужу, детям и дому. Авторы материала проанализировали, за что чаще стыдили женщин в Советском Союзе и выдели несколько главных претензий к ним.

Женщинам нельзя было просто проводить время с мужчинами

В Советском Союзе часто говорили о морали и требовали от женщин соответствовать определенным идеалам. Согласно представлениям общества, женщина не должна была изменять супругу, а значит даже находится в обществе других мужчин для не было рискованным, так как другие могли заподозрить измену. Более того, общение с противоположным полом не поощрялось даже для свободных женщин. А если о любовном романе узнавала общественность, на женщину набрасывались, порицая ее в безнравственности.

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Как рассказал автор портала по истории СССР, личная жизнь в те времена, была совсем "не личной", а интрижка женщины, вполне могла стать причиной грандиозного скандала на ее работе.

"Женщины наравне с мужчинами работали в партийной сфере, поэтому для них было нежелательным разглашение о похождениях "налево". Частыми случаями стали те, в которых женщин возвращали в семью под угрозой выгона с работы, если супруг жаловался руководству.

Времена изменились, и теперь личная жизнь каждого остается лишь в его круге интересов. Свободные женщины вправе сами решать с кем и как им проводить время. Практикующий психолог Юлия Николаева объяснила, что сегодня женщина свободна менять мужей и мужчин.

"Если раньше над отношениями женщина работала и пыталась спасти брак, то сегодня она считает, что подобное поведение совершенно глупое и ни к чему не приведет. Очень популярны отношения без обязательств. Это нередко вызывает у женщины стремление заменить партнера, как перчатки", – рассказала специалист.

Сами же женщины объясняют частую смену партнера поиском идеала, а также тем, что им это делать просто нравится.

Женщин стыдили за беспорядок в доме

Одной из основных обязанностей женщин в СССР было ведение домашнего хозяйства. Они готовили еду, убирали, стирали, мыли, чистили. Они шили, вязали, консервировали, пекли и всячески старались создать иллюзию уюта в доме, даже там, где сделать это было крайне сложно. При этом им было крайне не легко. У них не было столько, как у современной женщины умных помощников на кухне, им не были доступны современные моющие средства, а большинство работ по дому выполнялись руками, отбирая у женщин очень много времени и сил.

Мужчины крайне редко проявляли участие в хозяйственных делах, так как это считалось сугубо женским делом.

Автор исторического блога Максим Мирович отметил, что тогда не существовало никакого "равенства женщины в семье". Ей была отведена роль домохозяйки. Более того, не сбрасывая с себя домашней нагрузки она должна была еще и работать.

"При этом по умолчанию считалось нормальным, когда женщина тянет на себе все домашнее хозяйство – мужчине заниматься этим было как бы "неприлично"", – рассказал блогер.

Изданная в 1959 году настольная энциклопедия многих советских женщин Домоводство включала в себя весь спектр вопросов, связанных с повседневной жизнью и бытом семьи. По сути книга являлась сводом правил для женщин, требованиями к понятию "идеальная хозяйка" и ритуалы ухаживания за супругом.

Тех, кто отлынивал от домашнего труда, обидно высмеивали и высмеивали даже на страницах книг. В частности, в Домоводстве было написано: "Вы должны помнить, что к приходу мужа со службы нужно готовиться ежедневно. Подготовьте детей, умойте их, причешите и переоденьте в чистую, нарядную одежду. Они должны построиться и приветствовать отца, когда он войдет в двери. Сами наденьте чистый передник и постарайтесь себя украсить – например, повяжите в волосы бант".

Психолог Сергей Ениколопов объяснил, что такое деспотичное отношение к женщинам осталось в прошлом и теперь они сами вправе решать сколько времени отдать уборке, а какую его часть провести с пользой для себя лично.

"Современные женщины не зацикливаются на кастрюлях и швабрах. Мужчины перестали воспринимать женщину как источник еды и чистого дома, а сами дамы переросли то состояние, когда их главным плюсом было умение хорошо вести хозяйство", – сказал эксперт.

Замужество для женщины было главной целью и смыслом жизни

Идеология тех времен навязывала, что каждый гражданин социалистического государства должен создать ячейку общества – семью. В брак в СССР вступали рано, в большинстве случаев терпели нерадивых мужей всю жизнь и разводились крайне редко.

Автор новостного портала Арина Борисова написала: "В СССР никто и не думал о сожительстве. Только жениться. Отгуляй безалкогольную свадьбу да вселяйся в просторную комнату с высокими потолками с молодым веселым мужем".

Гражданский брак в СССР порицался и назывался "сожительством". При этом в слово вкладывали самый негативный оттенок.

Сейчас позиция многих женщин изменилась. Часть из них сознательно не хочет узаконивать отношения и предпочитает жить с любимым мужчиной без оформления документов о браке.

Женщине нельзя было ярко одеваться

Советский Союз диктовал женщине быть скромной и благовоспитанной. Это должно было проявляться и в одежде. Типичная жительница СССР носила бесформенные платья серых или коричневых оттенков, приветствовались узоры в виде цветов. Конечно, были особы, которые умудрялись привезти из-за границы ажурные чулки, туфли на каблуках или эффектную одежду, однако на них смотрели с осуждением, навешивали ярлык гулящей женщины и обвиняли в антисоветчине, недостойном поведении и несоответствии социалистическому образу. Женщина, по представлению моралистов тех времен, должна была быть "серой и незаметной", а тех же, кто выбивался из этой палитры, называли "гулящими".

Автор исторического портала объяснил: "В СССР не было индустрии красоты и доступными были стандартные модели одежды. Появившиеся на прилавках комбинации – единственные изыски, на которые могла рассчитывать советская женщина".

Историк моды Александр Васильев объяснил: "Сейчас быть яркой – это значит быть стильной, современной и привлекательной. Теперь такой женщине смотрят вслед и восхищенно вздыхают, а не клеймят, как было раньше".

Женщине нельзя было заводить детей, когда она сама этого хотела

В СССР весьма отрицательно относились к матерям-одиночкам, несмотря на то, что им предоставлялись определенные льготы. Согласно представлению того общества, заводить ребенка было нужно в семье, в официальном браке.

Однако в Союзе прослеживалась тенденция, когда незамужние женщины после 40 лет, опасаясь за уходящее время и "тикающие часики", которыми их запугивало окружение, решались родить ребенка без мужчины, то есть для себя.

Журналист портала "Газета. ру" Алла Боголепова сказала: "Это означало, что женщина больше не надеется на замужество и она готова стать матерью-одиночкой чтобы "на старости лет не остаться совсем одной. Часто давление на таких женщин оказывали родители, близкие".

Психолог Наталья Будянская считает, что современные женщины уже не стремятся "родить для себя", а также подстраиваются под мнение окружающих. Для многих брак не является самоцелью, а появление на свет ребенка обусловлено лишь желанием самой женщины.

Времена меняются и то, что в Советском Союзе считалось постыдным, сейчас воспринимается как обыденность. Изменились нравы женщин, цели в жизни, дамы стали более независимыми и самостоятельными.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали советские фильмы, в которых актрисы снялись частично обнаженными.