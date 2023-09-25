Часто болеют и могут испортить сад: какие деревья и цветы лучше не сажать во дворе

Красивый сад и яркие клумбы создают во дворе уютную атмосферу. Однако не все цветы станут украшением сада. Некоторые растения подвержены болезням и переносят опасных вредителей.

OBOZREVATEL собрал топ-5 растений, которые лучше не сажать на в саду. Даже регулярный уход и своевременный полив не помогут спасти сад, если рядом растут опасные растения.

Флокс

Яркие, теплолюбивые и неприхотливые в уходе флоксы часто высаживают на клумбах. Цветы растут довольно близко, создавая "цветочный ковер". Однако садоводы советуют не слишком заполнять флоксами свой сад. Эти растения подвержены появлению мучнистой росы. Если болезнь не обошла вашу клумбу, следует в сентябре или начале октября засыпать кусты флоксов древесной золой – есть шанс, что в следующем году эта подкормка поможет им болеть меньше.

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Мальва

Мальва – один из любимых цветков украинцев, однако она подвержена появлению грибка. Вместо того чтобы любоваться растением, вы будете часто и, вероятно, безрезультатно его лечить.

Конский каштан

Соцветия конского каштана имеют привлекательный вид и отличный аромат. Однако высаживать его в саду специалисты не рекомендуют. Дело в том, что в южной климатической полосе каштан чувствует себя хорошо и растет здоровым. Но средние широты из-за повышенной влажности, частых осадков и более низких температур способствуют распространению различных заболеваний. Дерево поражают грибковые болезни, и споры разносятся по всему участку вместе с опавшими листьями.

Козья ива

Это довольно красивое, но очень проблемное дерево. На козьей иве часто появляются ржавые пятна и точки, являющиеся "симптомами" грибковых заболеваний. Споры распространяются и на соседние деревья, а болеет ива долго и часто.

Можжевельник

Можжевельник – один из самых опасных соседей для деревьев и цветов. Грибок, часто поражающий можжевельник, быстро переходит на яблони, груши и другие фруктовые деревья. Болезненные споры распространяются ветром на значительные расстояния.

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