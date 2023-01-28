Часть Украины засыплет снегом: какую погоду ожидать в субботу. Карта

В субботу, 28 января, часть Украины засыплет снегом. Также по территории страны будет облачно с прояснениями.

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Как сообщает Укргидрометцентр, в юго-западной и южной частях ожидается небольшой снег и дождь. Днем на юге страны, а на Одесщине в течение суток, местами синоптики прогнозируют умеренные осадки (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный. В восточных областях – восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с", – сказано в сообщении.

Температура ночью по Украине 2-7° мороза, в восточных областях до 10° мороза. Днем – от 2° мороза до 3° тепла.

В то же время на Закарпатье и в Крыму 1-6° тепла.

В Киевской области 28 января синоптики обещают также облачную погоду с прояснениями. При этом существенных осадков не прогнозируется.

"Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла", – сообщает Укргидрометцентр.

В столице Украины ночью будет 4- 6° мороза, а днем – 0-2° тепла.

Как сообщает народный синоптик Станислав Щедрин, 28 января в южных областях пройдут снегопады.

"Кое-где сильные, особенно в Одесской области, на остальной территории существенных осадков не ожидается. Температура воздуха по всей стране, не очень будет отличаться от сегодняшней погоды периодически по всей Украине будут идти осадки в виде снега и дождей", – прогнозирует Щедрин.

По его словам, с 3 февраля существует большая вероятность, что Украину накроет мощный циклон с юга, который обусловит по всей стране сильные и очень сильные снегопады и метели, а на юге сильные дожди с переходом в сильный снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, февраль 2023 года в Украине прогнозируется относительно теплым. Среднемесячная температура воздуха будет выше нормы на 1,5-2 градуса и будет колебаться в пределах -3...+2.

Также народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что февраль 2023 года в Украине вряд ли можно будет назвать по-настоящему зимним. Тенденция к изменчивой погоде сохранится, несколько дней холода будут сменяться относительно теплой, как для этого времени года, погодой.

Кроме того, в феврале-2023 погода в Украине будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к середине первой декады ожидаются интенсивные осадки и значительные температурные "минусы".

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