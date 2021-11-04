Часть Украины зальет дождями: синоптики дали новый прогноз погоды на пятницу. Карта

В пятницу, 5 ноября, в западных регионах Украины будут идти дожди. Температура воздуха от Ужгорода до Чернигова будет +14..+16 градусов днем, а ночью упадет до +11..+9 градусов.

Об этом сообщают метеорологи Украинского гидрометцентра в Facebook. При этом в остальных областях страны украинцев ожидает преимущественно ясная и безветренная погода.

Так, в Одессе, Николаеве и Крыму температура воздуха днем в пятницу составит до +17..+19 градусов тепла, а ночью до +8. На Донетчине, в Луганске и Харькове прогнозируют такие же отделения термометра.

Киев и центральные области в пятницу ожидает также солнечная погода без осадков и дневная температура воздуха до +17. Ночью воздух охладится до +9 градусов. Юго-западный ветер достигнет 5-10 м/сек.

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