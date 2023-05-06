Часть Украины покроют дожди: синоптики уточнили прогноз на воскресенье. Карта

В воскресенье, 7 мая, в западных регионах Украины ожидаются проливные дожди с переменной облачностью. Температура воздуха в Ужгородской, Львовской, Житомирской и Виницкой областях днем может колебаться от +8.. до +19 градусов, а ночью упадет до +3.

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Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра. Жителям прочих частей нашей страны можно планировать воскресный отдых, не боясь осадков.

В Киеве завтрашний день будет солнечным с переменной облачностью, но не особенно теплым. Температура не превысит +13 градусов, а в ночное время и вовсе упадет до +6.

Полуостров Крым традиционно остается самой теплой частью нашей страны. Там ожидается теплая погода до +19 днем, правда ночью здесь может быть холодней, чем на Одесщине – всего 8 градусов тепла, против 9.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2023 года украинцам предоставят восемь выходных дней – это 6-7, 13-14, 20-21 и 27-28 числа (суббота и воскресенье). В этом месяце мы могли бы получить дополнительные выходные, однако они упраздняются, поскольку в стране действует военное положение.

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