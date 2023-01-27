Часть Украины покроют дожди и мокрый снег: синоптики дали детальный прогноз на выходные. Карта

В выходные, 28 и 29 января, в Украине ожидается морозная погода. Также синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. Ветер будет северным и северо-западным, 5-10 м/с.

В субботу температура воздуха ночью на западе, севере и в центре будет колебаться в пределах -1...-5 градусов, а днем -1...+5. На севере

На востоке и юге будет прохладнее. Ночью синоптики обещают -2...-7 градуса, а днем – -5...+2.

Дожди накроют юг Украины, а на остальной территории возможен небольшой снежок.

В воскресенье в Украине ожидаются еще более низкие температуры. На западе ночью прогнозируется -1...-6 градусов, днем - -1...+5. В центральных, северных регионах ночью прогнозируют -4…-6, днем 2…+1. На востоке и юге ночью будет -2...-5 градусов, а днем – -2...+2.

Дождь будет 29 января на юге и востоке. В других регионах сильных осадков не ожидается.

Напомним, в Киеве в течение 2022 года было зафиксировано 15 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне. В частности, самое жаркое в столице было 29 июня, когда температура в тени достигла +34,4°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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