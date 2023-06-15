Часть Украины охватит похолодание, будут ливни: синоптик уточнила прогноз на пятницу. Карта

В пятницу, 16 июня, часть Украины охватит похолодание – кое-где температура воздуха опустится до +17 градусов. Также ожидаются осадки, в частности, ливни.

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Об этом сообщают синоптики Наталья Диденко и Украинский гидрометеорологический центр. Ветер прогнозируется северо-восточным, 5-10 м/с.

В западных областях температура завтра ожидается до +17…+22 градусов, в Хмельницкой и Тернопольской области будет чуть выше +20…+24 градуса.

В южной части Украины воздух прогреется до жарких +24…+29 градусов. В восточных областях поменьше – до +22…+25 градусов.

В северной части и в центральных областях прогнозируют +23…+27 градусов.

Дожди с грозами, местами сильные ливни, в пятницу ожидается в западных областях Украины. Локальные дожди возможны на востоке, в Приазовье.

На остальной территории будет сухо и солнечно.

В Киеве завтра осадков не ожидается. Температура воздуха в столице ожидается в пределах +25…+27 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. Через три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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