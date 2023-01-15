Часть Украины накроют туманы: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье. Карта

В воскресенье, 15 января, погода в Украине будет пасмурной. Местами ожидаются осадки, почти всю страну накроют туманы и морось.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца). Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

В восточных областях в воскресенье ожидается небольшой снег, а на Закарпатье и в Карпатах возможен небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории страны этот день пройдет без существенных осадков.

Также по всей Украине, кроме северных и восточных областей, местами будет гололедица и туманы. А в северной части страны на дорогах кое-где может образоваться гололедица.

"Ветер южный, на востоке страны восточный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в западных областях 2-7° тепла", – сказано в прогнозе.

В Киевской области сегодня облачно и без осадков, на дорогах местами будет гололедица. В течение суток также ожидается туман, из-за чего видимость составит 200-500 метров.

Температура воздуха в столице в воскресенье будет около нуля градусов, а на Киевщине ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 с отметкой "плюс".

Как сообщал OBOZREVATEL, уже на Крещение, 19 января, в Украине ожидается практически весенняя погода. Столбики термометров в эти дни достигнут +7...+11 градусов по Цельсию.

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