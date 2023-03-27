Часть Украины накроют осадки и штормовой ветер: синоптики рассказали, где испортится погода. Карта

Погода в Украине в понедельник, 27 марта, будет пасмурной с прояснениями и теплой во всех регионах. Впрочем, большую часть страны накроют осадки. Значительные дожди следует ожидать на западе.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном на Facebook. В то же время, температура воздуха по Украине будет колебаться от +12 до +18 градусов.

Днем в западных областях прогнозируют умеренные, местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Также на западе местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В восточных областях ночью на Левобережье и в Карпатском регионе будет небольшой дождь.

Температура воздуха на западе днем будет +10...+13 градусов, ночью +7...+5. На севере днем прогнозируют +10...+14 градусов, ночью температура опустится до +9...+6. Столбики термометров в восточных областях Украины будут показывать +15...+18, а ночью +6...+4.

На юге также возможны небольшие осадки, температура днем +12...+14, ночью от +7 до +5. В Крыму днем ожидается тепло до +15 градусов.

В Киеве и Киевской области 27 марта облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью +2..+7, днем +12..+17. В Киеве ночью +3..+5, днем +12..+14 градусов.

Народный синоптик Наталья Диденко на своем канале в Telegram отметила, что максимальная температура воздуха в понедельник составит +12...+18 градусов. Дожди 27 марта пройдут на востоке и западных областях.

"Кстати, уже завтра в западной части возможен переход дождя в мокрый снег и сильный ветер! На севере, в центре, на востоке и юге пока без существенных осадков", – написала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Украине ожидается переменная погода с перепадом температур. Второй месяц весны будет мрачнее, чем март.

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