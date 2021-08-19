Часть Украины накроют грозы, град и шквалы: синоптики дали прогноз на пятницу

В пятницу, 20 августа в центральной части страны будет преимущественно солнечно. В западных регионах, на востоке и на юге ожидаются осадки и грозы.

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, кратковременные дожди в пятницу пройдут в Днепропетровской, Запорожской областях и на Крымском полуострове. В центре, на юге и в северной части страны – усилится ветер.

По словам эксперта, влиять на погоду в Украине завтра будет главным образом антициклон Fridoline. Именно из-за него на территории страны "будут усиливаться ветра".

Что касается температуры воздуха, Диденко сообщила, что средняя будет колебаться в пределах + 24 + 28 градусов, на западе предполагается + 21 + 26 градусов, в восточных областях + 25 + 30 градусов.

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"В Киеве завтра дожди маловероятны, в течение дня ожидается около 25 градусов", – отметила она.

Забегая наперед Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев на праздники. По ее словам, 21, 22 и 23 августа в столице будет преобладать сухая, солнечная, теплая – комфортная погода. А 24 августа, в День Независимости, в Киеве днем ​​и вечером могут быть кратковременные грозовые дожди.

В свою очередь в Укргидрометеоцентре сообщили, что в пятницу дожди с грозами следует ожидать жителям Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей. Также, дождливо будет в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Грозы, ветер и дождь прогнозируется в Крыму. Средняя температура, как уточнили синоптики, будет в пределах +25 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, температура на поверхности Земли ежегодно растет на 1,5 градуса. Для нашей страны это может означать почти полное исчезновение снежных покровов.