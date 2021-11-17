Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды

В четверг, 18 ноября, на севере Украины пройдет первый мокрый снег. Осадки в виде мокрого снега прогнозируются в северных районах Черниговской, Киевской, Сумкой областях и в Карпатах. На западной Украине ожидаются дожди.

Синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале написала, что осадки в виде мокрого снега являются нормой для Украины в середине ноября. Кроме того, по ее словам в ближайшую ночь температура в отдельных регионах опуститься до -11 градусов мороза.

В течение для 18 ноября в Киеве будет облачно. Под вечер ожидается дождь. Температура днем составит +3 градуса, ночью опуститься до -5 градусов мороза. Также в Киевской области завтра возможен мокрый снег.

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По данным Украинского гидрометцентра 18 ноября по всей западной Украине прогнозируются дожди. Температура днем будет в районе 5-7 градусов выше нуля. Ночью заморозки от 1 до 5 градусов со знаком минус.

На юге, востоке и в центре страны будет переменная облачность. В Херсонской, Николаевской и Одесской областях столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов. В Донецкой, Луганской, Харьковской областях днем будет всего 2-4 градуса выше нуля. Ночью на востоке ударят сильные морозы до -9 градусов.

В Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской областях осадков не прогнозируется. Температура будет варьироваться от 3 до 5 градусов тепла. Ночью, как и на остальной территории страны, будет мороз – от 4 до 7 градусов ниже нуля.

Как сообщал OBOZREVATEL, новогодние праздники украинцы будут встречать с морозом, однако снежный покров к этому времени не успеет сформироваться. По прогнозам синоптика, в наиболее холодные дни столбики термометров опустятся до -15 градусов.

Ранее синоптики рассказали о температурных качелях в Украине. Морозы, которые пришли в Украину, будут нестойкими и уже в ближайшее время потеплеет, а часть территории страны накроют дожди