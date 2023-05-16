Часть Украины накроют дожди и грозы: синоптики обновили прогноз погоды на четверг

Погода в Украине во вторник, 16 мая, будет влажной в части областей – кратковременные дожди накроют западные регионы. На остальных территориях будет преобладать переменная облачность, температура воздуха по Украине будет днем колебаться от +18 до +25 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Осадки ожидаются в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Закарпатской областях.

Также на западе синоптики прогнозируют порывы ветра от 15 до 20 м/с, в других областях – 5-10 м/с. Температура воздуха в западных регионах будет днем колебаться от +20 до +22 градусов, ночью ожидается +12..+10.

На севере переменная облачность, осадков не ожидается, днем столбики термометров будут показывать +20..+22 градусов, ночью до +12. На Донетчине днем +20..+22 градуса, на Луганщине, Днепропетровщине, Запорожье, Кировоградщине днем +22..+24 градуса, ночью +12..+10.На юге сухо и тепло, днем +22..+24, ночью +13..+11.

В столичном регионе без осадков. Температура по области ночью +8..+13 градусов, днем +18..+23. В Киеве ночью +11..+13, днем +20..+22.

Также синоптики предупредили о пожарной опасности по Киевщине 16-18 мая.

"Будьте осторожны в обращении с огнем на открытом воздухе! Берегите наши экосистемы!" – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, в Украине лето 2023 года по температуре наступит с середины июня, в то же время в этом же месяце ожидаются сильные грозы и дожди. В общем же лето обещает быть жарким, иногда даже слишком.

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