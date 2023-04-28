Часть Украины накроют дожди и грозы: синоптики дали детальный прогноз на выходные. Карта

В выходные 29 и 30 апреля в Украине прогнозируется дождливая погода с грозами. А сам конец апреля отметится температурными скачками, в частности, ожидаются заморозки.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. В Украине в выходные ветер прогнозируется 5-10 м/с, переменных направлений.

Погода в субботу 29 апреля

В субботу осадки в виде дождей с грозами ожидаются на юге и востоке Украины. Также небольшие осадки могут выпасть на западе.

Температура воздуха на юге и востоке Украины днем ожидается на уровне +13…+15 градусов, а ночью – +5…+7 градусов.

В центре страны и на севере днем воздух прогреется до +13...+16 градусов, а ночью температура опустится до -3...+4 градусов. На западе днем температура ожидается на уровне +12...+15 градусов, а ночью - -1...-3.

Погода в воскресенье 30 апреля

В воскресенье дожди накроют большую часть Украины. Осадков не ожидается только в центре и на севере Украины. При этом по всей стране будет облачно.

Температура воздуха на западе ожидается днем в пределах +13…+15 градусов, ночью – +3…+5 градусов. На севере днем будет +13…+15 градусов, а ночью –1…-3. В восточных и южных областях термометры покажут +12…+15 градусов, а ночью – +4…+7.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

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