Часть Украины накроют дожди: где испортится погода. Прогноз

Погода в Украине во вторник, 11 июля, будет переменчивой. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +26, на юге и на Закарпатье – до +29. При этом часть страны накроют дожди.

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О этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, кратковременные дожди днем ожидаются в западной части Украины, в Житомирской и Винницкой областях, в восточных регионах, а также на Днепропетровщине и Полтавщине.

Ночью осадки возможны на территории Одесской и Запорожской областей.

В Киеве 11 июля будет иногда пасмурно. Температура +21..+24 градуса. В Укргидрометцентре уточнили, что в столичном регионе во вторник будет сухо, ожидается переменная пасмурность.

В Киевской области температура ночью +11..+16, днем +20..+25 градусов. В Киеве ночью +13..+15, днем +21..+23.

"Ночью без осадков; днем в западных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении синоптиков.

Столбики термометров на юге Украины будут показывать днем +24..+29 градусов, ночью +15..+20. В остальных регионах будет +20..+25 днем и +11..+16 ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, до 12 июля дожди прекратятся почти по всей территории страны. До этого, в понедельник и вторник, осадки осадки ожидаются сначала в центре, а потом на востоке, юго-востоке и западе.

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