Часть Украины накроет снег, на дорогах возможна гололедица: синоптик дала прогноз и назвала дату потепления

В течение 11 января на западе и юге Украины температура воздуха поднимется выше нуля, в остальных регионах еще будет держаться морозная погода. В некоторых областях прогнозируются снегопады.

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Возможна гололедица на дорогах. Об этом предостерегает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 11 января на западе и юге Украины сохранится плюсовая температура. В остальных же регионах будет морозно - в диапазоне от 4 до 9 градусов мороза.

Так, в западных областях теплая погода удержится, ожидается 0+5 градусов.

В восточных регионах днем ожидается -4-9 градусов.

Север и центр Украины также проведет день с морозами в -1-5 градусов.

В южной части нашей страны столбики термометров покажут +1+4 градуса, в Крыму +4+8 градусов, в Запорожье 0,-2 градуса.

Ветер юго-восточного и южного направлений остается порывистым, сильным, некомфортным.

В то же время на части территории нашего государства прогнозируются осадки.

"Ночью и утром 11 января дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в западных областях, а преимущественно снег - на севере Украины. Однако в течение дня среды в большинстве областей Украины никаких серьезных осадков не предполагается. В Киеве в ближайшую ночь полетает снег, днем в столице - без осадков", - пишет Диденко.

Она также предостерегает, что на дорогах Украины будет скользко.

"Ветер юго-восточного направления, сильный, без шапки еще и сверху с капюшоном и не думайте выходить. Напоминаю, что сильный ветер усиливает ощущение мороза на несколько градусов. А поскольку завтра в Киеве даже днем еще предполагается -4 градуса (а ночью все - 6-8 градусов), то сами понимаете, что будет щипать мороз больно - защищайтесь и отбивайтесь толстыми некрасивыми шапками, длинными шарфами, шерстяными платками, перчатками, термобельем, гламурными кальсонами, "боевой" обувью!" – посоветовала Диденко.

Однако уже через 3-4 дня, по прогнозу синоптика, морозы отступят со всей территории нашего государства.

"Уже с пятницы, как раз на Маланки-Василия, 13-14 января, в Украину придет атлантический воздух с теплой погодой и "плюсовой" температурой воздуха везде!" – заверила Диденко.

Напомним, ранее OBOZREVATEL уже писал, что синоптики рассказали, когда ждать смены погоды. К середине января погода в Украине будет постепенно подниматься, прогоняя прочь рождественские морозы. В западной и южной частях нашей страны на этой неделе установится влажная пасмурная погода за счет двигающихся из Европы антициклонов.