Часть Украины накроет мокрым снегом: синоптики предупредили об опасной погоде. Карта

В воскресенье, 26 декабря, значительную часть Украины ожидают осадки в виде снега и мокрого снега. В частности речь идет о восточных и южных регионах страны.

Здесь синоптики предвещают дневную температуру 0°C, а ночью – от 0 до -5 градусов. Как отметила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook, на дорогах возможна плохая видимость и местами гололед.

В остальных областях воскресенье отметится преимущественно солнечной погодой, с переменной облачностью. Температура днем в западной и центральной частях – -3..-8 градусов. Ночью на Закарпатье температура воздуха упадет до -10..-15 градусов и тогда возможен небольшой снег.

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В Киеве и Киевской области синоптики предупреждают о гололеде на трассах. В регионе не будет осадков, но температура воздуха может упасть до 8 градусов мороза, а ночью до -15°C.

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