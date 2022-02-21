Часть Украины будут заливать дожди: синоптики дали детальный прогноз на начало недели. Карта

Начало новой недели в Украине ознаменуется обильными дождями в разных регионах. Температура воздуха будет держаться выше нуля, лишь ночью может опуститься до -3.

Таким прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. Днем в понедельник, 21 февраля, осадки накроют западную часть Украины. Столбики термометров покажут +8...+10 градусов, а ночью +1...+3. Ветер – южный, 5-10 м/с.

На остальной территории страны будет держаться ясная погода, воздух прогреется до +10 градусов днем, на юге – до +11, однако ночью еще будет прохладно. В частности, в восточных областях ожидается -1...-3 градуса по Цельсию, в остальных регионах от 0 до -2.

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Также 21 февраля в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Во вторник, 22 февраля, снег с дождем и дождь обрушатся практически на всю территорию страны, кроме Харьковской, Луганской и Донецкой областей. В западных регионах страны столбики термометров покажут +4...+8 градусов, ночью -1...+2. В остальных областях +7...+11 градусов, ночью +1...+5 по Цельсию.

В среду, 23 февраля, осадки не оставят в покое западные территории страны – там будет идти мокрый снег с дождем. Станет несколько прохладнее – от +2 до +5 градусов и ночью -3...+2. Ветер западный, 7-12 м/с.

Также дожди возможны на востоке – в Харьковской, Донецкой, Луганской и в Запорожской областях. Столбики термометров там поднимутся до +11, ночью +3...+6 градусов.

В северных и центральных областях будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха +3...+6, ночью 0+4. И теплее будет на юге страны, где столбики термометров днем поднимутся до +9, ночью – от +2 до +5.

Напомним: ранее в Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине в понедельник, 21 февраля, будет ясной и солнечной в большинстве регионов, но не обойдется без осадков. В то же время, местами ветер достигнет штормовых значений. Небольшие морозы возможны только ночью, а днем потеплеет.

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