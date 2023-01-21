Часть областей накроют дожди и мокрый снег: синоптик дала прогноз для Украины на воскресенье

В воскресенье, 22 января часть территории Украины накроют осадки. На западе и севере страны ожидается в зависимости от температуры воздуха мокрый снег или дожди.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик Наталья Диденко. Она также показала карту, на которой обозначены регионы, где завтра ожидаются осадки.

Температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться от 0 до 4 градусов тепла. На крайнем западе страны воздух прогреется до +6 по Цельсию, еще теплее будет в Черновицкой области – до 9 градусов с отметкой "плюс". А на юге Украины будет по-настоящему весеннее тепло – от 7 до 12 градусов.

В Киеве в это воскресенье осадков, скорее всего, не будет. Ночью ожидаются небольшие морозы, температура будет колебаться от 0 до -2 градусов, а днем потеплеет до 2-4 градусов тепла.

"В дальнейшем по неделе погода обещает быть свежей, серьезных осадков не предполагается. Однако уточнения, как всегда, актуальны", – отметила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украине начнет снижаться температура воздуха. О суровых морозах пока не идет, однако в западных областях ожидается похолодание до 0 градусов, периодически – мокрый снег.

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