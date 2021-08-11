Бывшего мэра Чорткова обвинили в краже лука и капусты с огорода: он дал объяснение. Фото и видео

Житель Чорткова Тернопольской области Роман Коцюбович, приехав на свой сельхоз участок за городом, обнаружил, что посторонний мужчина пытается с него вывезти в мешке капусту и лук. Злоумышленником оказался бывший глава Чортковского горсовета Михаил Вербицкий, и он заявил, что просто перепутал огород.

Об инциденте рассказал сам Коцюбович у себя на Facebook. Мужчина вызвал на место сотрудников полиции, которые попытались выяснить, где проходит черта, разделяющая владения экс-чиновника и заявителя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"4 августа, несмотря на дождливую погоду, ко мне на огород пробрался наш бывший мэр Михаил Вербицкий и нарвал себе 127 луковиц и несколько головок капусты. Собранный урожай он пытался вывезти в своем автомобиле "Нива", – рассказал автор публикации.

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В свою очередь, по словам сотрудников ГУ Нацполции в Тернопольской области, Вербицкий пояснил случившееся не как желание поживиться чужим, а обыкновенным казусом.

"Он дал объяснение, что просто перепутал свой огород с чужим. Этот факт зарегистрирован в единый журнал о совершении правонарушений. Проводится проверка и будет принято решение об ответственности лица", – заключили правоохранители.

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