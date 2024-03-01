Быстрая головоломка на внимательность: найдите не подходящую цифру

Головоломки способствуют повышению концентрации и внимательности. Многочисленные исследования доказали, что в длительной перспективе регулярные мозговые тренировки принесут немалую пользу. Они даже могут снизить риск возникновения возрастных неврологических заболеваний, в том числе и деменции.

В сети набирает популярность интересная головоломка. Попытайтесь как можно быстрее найти лишнюю цифру.

Среди всех видов головоломок экспресс-задания на внимательность имеют большую пользу. Они улучшают когнитивные навыки и способствуют работе мозга.

Оптические иллюзии считаются одним из самых простых тестов по определению интеллекта. Однако для получения результата уровня IQ лучше пройти специальные профессиональные тесты.

Нейробиологи использовали изображение оптической иллюзии, чтобы исследовать, как мозг создает восприятие реальности. Считается, что регулярное разгадывание головоломок помогает развивать лучшие навыки решения проблем.

Удалось ли вам сразу заметить лишнюю цифру? Самые сообразительные могут найти ее всего за 4 секунды.

Если вам понравилась эта головоломка и вы хотите еще раз испытать мозг интеллектуальными тренировками, OBOZ.UA предлагает следующие задачи:

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