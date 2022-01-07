Будут постоянные 'качели': синоптик дал прогноз на январь и предупредил украинцев об опасности

Ждать стабильных температур в январе в Украине не стоит – столбик термометра будет колебаться то к "минусу", то к "плюсу". Некоторые же регионы в этом месяце столкнуться с настоящим зимним холодом.

Как рассказал в интервью Телеграф синоптик Игорь Кибальчич, в январе погода в Украине будет "капризной". Также ожидается большое количество осадков в виде дождя или снега.

По словам Кибальчича, на европейскую часть континента в ближайшее время придут субтропические атмосферные массы. Это станет причиной высоких температур в ряде европейских стран.

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"Основные пути этих циклонов будут проходить через Британские острова, Скандинавский полуостров и далее на восток через Украину и Европейскую территорию России", – объяснил специалист.

Он же отметил, что это движение воздуха спровоцирует большое количество осадкой над данной территорией.

Говоря об Украине, Кибальчич подчеркнул, что температурные изменения над Европой станут причиной переменчивой погоды в нашей стране.

"Это будет выражаться в резких колебаниях температуры воздуха, атмосферного давления и повышенном количестве осадков", – отметил эксперт.

По его словам, это будет и дождь и снег. А наряду с ними, ожидаются опасные погодные явления - частые туманы и достаточно много дней с порывистым, штормовым ветром.

Среднемесячная же температура воздуха, по прогнозу Кибальчича, окажется на 1-2 градуса выше нормы. Кроме того, в течение месяца не исключены кратковременные периоды сильных похолоданий, особенно на Левобережной части Украины, отметил он.

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