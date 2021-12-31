Будет везти с деньгами и в любви: названы главные везунчики по знаку зодиака в год Черного Тигра

Наступает 2022 год, который кому-то принесет удачу, а кому-то неприятности. Но, есть знаки, которые станут главными везунчиками в год Черного Тигра - им будет везти во всем.

Астрологи издания Рroiezionidiborsa назвали три счастливых знака, которым повезет в 2022 году с деньгами и в любви. Узнайте, кто есть в списке.

Овен

Представителей этого знака зодиака ждет большой карьерный и личностный рост - они смогут выйти из своей зоны комфорта и двигаться к новым целям. Овнов ждет повышение зарплаты, а отношения будут переполненными романтикой. К концу года есть вероятность, что удастся сделать крупную покупку и даже отправиться в путушествие.

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Телец

В начале года урожнцы знака почувствуют себя очень воодушевленными, в мае их ждут грандиозные перемены. Они могут найти новую работу, где будут платить гораздо больше, сменить место жительства и даже заключить брак. Удача будет сопровождать их весь год.

Близнецы

Этот знак станет более независимым в финансовом плане У него появятся новые увлечения, он будет путешествовать, купит много книг и билетов на концерты. Его кругозор откроется, и он станет новым человеком. Это положительно отразится на карьер. Кроме того, это также может привести к концу отношений, которые не сложились, и к началу других, более удачных и счастливых.

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