Будет невероятный аромат: как сделать дома освежитель воздуха из мандаринов
Приятный аромат – это визитка вашего дома. Резкие запахи из кухни или ванной создают неуютную атмосферу, поэтому хозяева используют ароматические палочки или свечи, чтобы избежать этого.
Но вы также можете освежить воздух в доме самостоятельно, вам понадобятся только мандарины. OBOZ.UA поможет справиться с этим.
Если вам нравится цитрусовый запах, используйте простой метод, чтобы наполнить комнату приятным ароматом. Натуральный освежитель из мандариновых корок – это эффективный помощник в борьбе с вонью.
Для начала промойте корки под проточной водой и нарежьте на небольшие кусочки. Затем хорошо просушите их на батарее. Подготовьте тканевые или бумажные мешочки и наполните их мандариновыми корками.
Разместите мешочки в каждой комнате на шкафах или подоконниках и наслаждайтесь приятным ароматом.
Также можно положить такой освежитель на батарею. Благодаря теплу, запах мандаринов станет более интенсивным и быстро наполнит квартиру.
Важно своевременно менять корки, чтобы в доме всегда был свежий аромат. Для этого высушенные кусочки положите в стеклянную банку и храните в сухом и темном месте или заморозьте корки. Затем регулярно поновляйте наполнение в тканевых мешочках.
Ранее OBOZ.UA публиковал советы, которые помогут устранить неприятные запахи в квартире.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.