Будет много солнца и мало осадков: синоптики рассказали, когда ждать потепления в Украине. Карта

На следующей неделе синоптики прогнозируют в Украине существенное потепление. Ожидается, что на территории страны будет много солнца и мало осадков.

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Об этом сообщили синоптик Станислав Щедрин, а также тематический портал Ventusky. В частности, стойкие теплые воздушные массы поступят 8-10 февраля.

"Поэтому и в Украине ожидается существенное и стабильное потепление по всей стране с 10-12 и до конца второй декады февраля", – отметил Щедрин.

Он уточнил, что температура в эти дни будет колебаться в пределах +5…+7 днем, –3…+4 градусов ночью.

Осадков с 10 по 14 февраля будет очень мало. Более того, последняя третья декада февраля должна быть по весеннему теплому.

По данным портала Ventusky, существенное потепление зайдет в Украину 12 февраля. В этот день температура воздуха поднимется до +6 градусов. 13-14 февраля погода будет аналогичной.

15 февраля днем воздух прогнется до +8 градусов, а 16 февраля дневная температура воздуха будет составлять +8…+10 градусов.

Напомним, синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что после 10 февраля осадки прекратятся и можно ожидать потепления.

В целом, по его словам, последний месяц зимы не принесет на территорию Украины сильные морозы и снегопады. И если в начале месяца возможна незначительная минусовая температура, уже во второй декаде днем столбики термометров вряд ли опустятся ниже нулевой отметки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Киеве был зафиксирован очередной температурный рекорд этой зимой. Максимальная температура в столице поднялась до +10,2°С.

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