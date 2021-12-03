Будет много солнечных дней: климатолог дала прогноз на зиму в Украине и предупредила об 'аномалиях'

Зимой в Украине будет много солнца, а на большей части страны – фиксироваться аномально теплая погода. Однако это не означает, что морозов вовсе не будет.

Как рассказала в интервью Фактам заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, зимние температуры на значительной территории страны, вероятнее всего, станут колебаться от -5° до +5°. В то же время, ряд дней прогнозируются очень холодными.

Балабух подчеркнула, что хотя морозные дни и возможны, они все же не продержатся долго и им смену придет оттепель.

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Говоря о том, когда следует ждать наиболее низких температур, синоптик рассказала, что обычно самыми холодными для украинцев бывают вторая половина января и февраль. Однако в этом году они, по словам специалиста, будут "аномально теплыми".

"Наиболее аномально теплой погода может быть в феврале", – спрогнозировала Вера Балабух.

Климатолог объяснила, что это связано с изменением циркуляции атмосферы.

"Низкие температуры зимой предопределяет сибирский антициклон. Когда он распространяется по территории Украины, наблюдаются морозы до -30-35°, а иногда – и до -40°. Однако такие процессы маловероятны", – сказала она.

По ее прогнозу, определяющую роль этой зимой будет иметь антициклон, сформированный над Балканами и Турцией.

"Именно оттуда в Украину направится теплый и сухой воздух", – объяснила эксперт.

Балабух отметила, что у украинцев этой зимой будет также масса поводов радоваться солнечным дням. По ее словам, таких зимой прогнозируется много.

А вот снега, констатировала климатолог, будет мало.

"Поскольку зимой температуры будут значительно выше, чем обычно в этот период, то осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя", – добавила Балабух.

Говорить о том, какая погода ждет жителей нашей страны в новогодние праздники, специалист не стала, но предложила немного подождать. Так как, чем ближе к дате, тем точнее прогноз могут составить эксперты.

В то же время, она добавила, что в январе месяце в Киеве прогнозируется несколько очень холодных дней, когда температура опустится до -20 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода в новогодние праздники.