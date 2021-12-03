Будет много солнечных дней: климатолог дала прогноз на зиму в Украине и предупредила об "аномалиях"
Зимой в Украине будет много солнца, а на большей части страны – фиксироваться аномально теплая погода. Однако это не означает, что морозов вовсе не будет.
Как рассказала в интервью Фактам заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, зимние температуры на значительной территории страны, вероятнее всего, станут колебаться от -5° до +5°. В то же время, ряд дней прогнозируются очень холодными.
Балабух подчеркнула, что хотя морозные дни и возможны, они все же не продержатся долго и им смену придет оттепель.
Говоря о том, когда следует ждать наиболее низких температур, синоптик рассказала, что обычно самыми холодными для украинцев бывают вторая половина января и февраль. Однако в этом году они, по словам специалиста, будут "аномально теплыми".
"Наиболее аномально теплой погода может быть в феврале", – спрогнозировала Вера Балабух.
Климатолог объяснила, что это связано с изменением циркуляции атмосферы.
"Низкие температуры зимой предопределяет сибирский антициклон. Когда он распространяется по территории Украины, наблюдаются морозы до -30-35°, а иногда – и до -40°. Однако такие процессы маловероятны", – сказала она.
По ее прогнозу, определяющую роль этой зимой будет иметь антициклон, сформированный над Балканами и Турцией.
"Именно оттуда в Украину направится теплый и сухой воздух", – объяснила эксперт.
Балабух отметила, что у украинцев этой зимой будет также масса поводов радоваться солнечным дням. По ее словам, таких зимой прогнозируется много.
А вот снега, констатировала климатолог, будет мало.
"Поскольку зимой температуры будут значительно выше, чем обычно в этот период, то осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя", – добавила Балабух.
Говорить о том, какая погода ждет жителей нашей страны в новогодние праздники, специалист не стала, но предложила немного подождать. Так как, чем ближе к дате, тем точнее прогноз могут составить эксперты.
В то же время, она добавила, что в январе месяце в Киеве прогнозируется несколько очень холодных дней, когда температура опустится до -20 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода в новогодние праздники.