Будет как новый: чем отмыть прозрачный чехол для телефона

Прозрачный чехол для смартфона – хорошее решение, если вы порадовали себя гаджетом красивого цвета или особенного дизайна. Но у такого чехла есть недостаток. Он со временем желтеет. К счастью, от этой желтизны можно избавиться.

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Как выяснил OBOZREVATEL, сделать это можно с помощью вполне доступных средств. Найти их можно практически в каждом доме.

Средство для мытья посуды

Чтобы использовать это средство, смешайте несколько капель с таким количеством теплой воды, чтобы чехол можно было погрузить в нее полностью. Возьмите старую зубную щетку и потрите раствором все поверхности, отверстия и уголки чехла. После чистки тщательно прополощите предмет, чтобы на нем не осталось мыльной пены. Напоследок протрите его и полностью просушите на воздухе. Убедитесь, что на нем не осталось ни капли влаги, прежде чем надевать его снова на смартфон.

Пищевая сода

Это популярное средство хорошо работает из-за его абразивности. Оно также может растворять грязь и жир в сочетании. Чтобы воспользоваться преимуществами соды, снимите чехол с телефона, смочите его водой, посыпьте содой с обеих сторон и положите на расстеленное полотенце. Затем потрите предмет изнутри и снаружи влажной зубной щеткой. Совершайте круговые движения и уделяйте особое внимание сильно загрязненным участкам. После чистки прополощите и тщательно высушите чехол.

Белый уксус

Сода еще лучше сработает в сочетании с белым уксусом. Чтобы воспользоваться силой обоих средств, положите пустой чехол в глубокую емкость и прижмите ко дну чем-то тяжелым. Посыпьте предмет двумя столовыми ложками пищевой соды, затем медленно налейте сверху одну чашку дистиллированного белого уксуса. Если корпус не полностью погружен в жидкость, добавьте больше уксуса. Оставьте чехол отмокать в уксусе на несколько часов. После этого хорошо прополощите его и не забудьте высушить.

Спирт

Медицинский спирт не только очистит чехол, но и продезинфицирует его, ведь тот постоянно контактирует с руками и, очевидно, загрязнен микроорганизмами. Нанесите медицинский спирт на салфетку из микрофибры или воспользуйтесь готовой спиртовой салфеткой. Протрите чехол спереди и сзади и на всех отверстиях и углах. После этого сотрите остатки спирта сухой микрофиброй. Спирт сохнет достаточно быстро, но дайте чехлу время полежать на открытом воздухе, прежде чем снова надевать его на смартфон.

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