Бродили улицами голодные и легко одетые: на Житомирщине трое детей остались без присмотра. Фото

В Новоград-Волынском районе на Житомирщине двое сестер 3 и 7 лет и их 10-летний брат остались без родительского присмотра. Пока мать находилась в больнице, ее сожитель порой не пускал детей в дом: они ходили по селу легко одетые и голодные.

Полицейские и представители службы по делам детей Стрыевской территориальной общины 21 октября забрали несовершеннолетних из угрожающих их здоровью и жизни условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

О безнадзорности малышей в полицию заявили односельчане семьи. Люди рассказали, что трое детей находятся без опеки взрослых родных.

Видео дня

В селе правоохранители и работники соцслужбы выяснили, что 33-летнюю женщину четыре дня назад госпитализировали в медучреждение. Детей она оставила на своего сожителя, однако тот за ними не смотрел. Поэтому они бродили по улицам села голодные и легко одетые.

Отмечается, что эта семья ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Кроме этого, более трех месяцев она состоит на учете в соцслужбе из-за регулярного употребления взрослыми алкоголя.

Мать полицейские уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семью посещали по месту жительства и проверяли условия, в которых находились дети.

"21 октября полицейские увидели на улице возле дома самую младшую, 3-летнюю девочку, которая сидела у двери, так как сожитель матери, находясь в состоянии опьянения, не впускал ее", – говорится в сообщении.

Двух других детей сельчане вместе с копами и работниками социальной службы разыскали только через несколько часов. В частности, 7-летняя девочка пряталась неподалеку в посадке, а 10-летнего мальчика нашли поздним вечером в поле. Дети были напуганы, замерзшие и голодные, при этом ни с кем не общались.

"В связи с угрозой жизни и здоровью детей забрали из семьи и передали в патронатную семью, где они смогут находиться от 3 до 6 месяцев. За это время решится вопрос об их дальнейшем воспитании и проживании", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье 34-летний отчим забил до смерти 10-летнюю падчерицу. В то же время родная мать девочки не встала на ее защиту и даже не предоставила помощи ребенку. Подробности о страшной трагедии читайте по ссылке.