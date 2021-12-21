Большая удача или трудности: астрологи рассказали, что ждет все знаки зодиака в 2022 году

Новый 2022 год принесет много изменений. Некоторые знаки зодиака переживут испытания, но счастье также не ускользнет.

Астрологи издания Рeopleactmagazine рассказали, чего ожидать в год Черного Тигра каждому знаку зодиака. Узнайте, что произойдет с вами.

Весы

В следующем году уроженцы этого знака смогут осуществить многие мечты. Год принесет много счастья в виде столь необходимых изменений. Они хорошо проявят себя на работе.

Близнецы

2022 год будет для общительных Близнецов одним из самых удачных в достижении целей. 2021 год, вероятно, сильно разочаровал их, но все уроки, которые они усвоили, наверняка пригодятся.

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Лев

Впереди у самоуверенных Львов много прекрасных возможностей, и они без колебаний ими воспользуются. Их достижения будут прямо пропорциональны количеству усилий, которые они приложат.

Водолей

Личная и профессиональная жизнь людей этого знака испытает немало взлетов и падений. Однако ничто не может их побеспокоить или сбить с толку. Они будут чувствовать себя комфортно.

Козерог

2022 год приготовит много приятных сюрпризов для чувствительных Козерогов. Они встретят этот год только с надеждой и счастьем. Есть хороший шанс найти новую цель в жизни.

Телец

Если представителям этого знака в наступающем году предстоит принять важные решения, астрологи рекомендуют сделать это в начале года. В любовных отношениях перейти на новый уровень также лучше всего в первые несколько месяцев.

Стрелец

Чутких Стрельцов ожидают разные периоды в следующем году, но в большинстве случаев им будет везти. В этом году они могут столкнуться с некоторыми проблемами в быту, но в финансовых делах будет все отлично.

Рак

У эмоциональных Раков может пойти все фантастически хорошо или ужасно плохо, золотой середины просто нет. Им нужно сосредоточиться на том, чтобы выкладываться на полную каждый раз во все сферах жизни.

Овен

2022 год снова и снова будет проверять терпение и решимость смелых Овнов. Они особенно пострадают в профессиональной сфере. Но необходимо продолжать прилагать усилия, даже если удача не на их стороне.

Рыбы

К сожалению, 2022 год не будет для мечтательных Рыб лучшим годом. Они будут чувствовать себя неуравновешенным и беспокойными большую часть года. Все пойдет не по плану.

Скорпион

Для страстных Скорпионов этот год будет эмоционально насышенным. Чтобы не тревожиться, им необходимо найти новое хобби и поработать над психическим здоровьем.

Дева

В этом году трудолюбивые Девы столкнутся с большим количеством негатива. Поскольку все будет не в их пользу, астрологи рекомендуют не вкладывать деньги во что-то крупное. Также следует избегать принятия решений, которые изменят их жизнь.

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