Блогерша, признавшаяся на Майдане в любви к России, подала в суд на офицера ВСУ

Киевская блогерша Таисия Маламан, известная в Tik-Tok как di.rubens, обратилась в суд с иском против офицера ВСУ и бойца ООС Анатолия Штефана. В нем она требует восстановления запятнанной репутации и материальной компенсации.

Об этом сообщили в Facebook побратимы Штефана. Авторы публикации считают, что "маленькую украинку", как сама Маламан назвала себя в одном из роликов, где пыталась оправдаться, используют пророссийские силы в информационной войне против Украины.

"Это информационная диверсия, направленная на разрушение национальной самоидентификации у молодежи Украины. Кроме всего – это прямая информационная атака на Вооруженные Силы Украины, и тех, кто защищал Украину с оружием в руках", – указано в сообщении.

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Сама Маламан требует от украинского защитника публичных извинений, удаления ее имени из базы Миротворца, а также выплаты 150 тысяч гривен, которые она якобы потеряла после отмены рекламных контрактов с крупными компаниями. Побратимы и волонтеры, в свою очередь, заявили, что готовы оказывать правовую и информационную поддержку Штефану.

"Искренне советуем вам трезво оценить ситуацию. И принести извинения за свой (возможно, необдуманный) поступок – своей стране, ее Вооруженным Силам и лично Анатолию Штефану. Если бы вы сделали это с самого начала – вы нашли бы понимание у всех. И инцидент был бы исчерпан. В противном случае мы примем все необходимые меры, чтобы вы сделали это по решению суда", – обратились сторонники офицера к скандальной блогерше.

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