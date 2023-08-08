Близнецы будут в центре внимания, а Весы получат подарки: гороскоп Таро на неделю

Карты Таро издавна использовали не только для гадания, но и для составления гороскопов. 78 карт помогут найти важные подсказки и ответы на некоторые вопросы.

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По словам астрологов, период с 8 по 13 августа будет весьма насыщенным и даже судьбоносным для некоторых знаков. Тельцов ждут испытания, а Скорпионы будут искать справедливости.

Овен

Карта Таро: Шестерка кубков

Шестерка кубков – карта связи прошлого и настоящего. Придется решать сложные вопросы. Вероятно, на горизонте появится человек из прошлого, причинивший много боли. Вы можете легко застрять в раздумьях, но будьте осторожны. Не позволяйте ностальгии или искаженным воспоминаниям ценить настоящее и двигаться вперед.

Телец

Карта Таро: Пятерка пентаклей

Карта говорит, что вы пережили трудный период в жизни. Может быть, вы потеряли работу или вам пришлось завершить бурные отношения. Борьба не только негативно сказалась на вашем кошельке, но и стала эмоциональным, умственным и духовным бременем. На этой неделе следует позвать на помощь друзей и семью.

Близнецы

Карта Таро: Королева жезлов

Королева жезлов – карта энергии, импульсов и радости. Вы окажетесь в центре внимания. Не стесняйтесь высказать свое мнение. Это идеальное время, чтобы проявить себя.

Рак

Карта Таро: Маг

На этой неделе вы сможете реализовать потенциал. У вас есть все, чтобы добиться желаемого. Попытайтесь сформулировать цели на следующие несколько месяцев и искать возможности для перспективного развития в карьере.

Лев

Карта Таро: Королева кубков

Королева кубков указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и заботливость. Вероятно, кто-то обратится к вам за помощью или вы будете выступать в роли мудрого наставника. Старайтесь помочь нуждающимся, однако оставаться эмоционально отстраненными. Чужие проблемы могут поколебать ваше ментальное здоровье.

Дева

Карта Таро: Восьмерка пентаклей

Это карта действия, творчества, креатива, новых идей и энтузиазма. Придется упорно работать, однако все ваши усилия оценят. Чем больше вы создаете и совершенствуете свое мастерство, тем большее вдохновение придет к вам в процессе работы.

Весы

Карта Таро: Императрица

Императрица – карта подарков. Вы словно попали в бешеный темп жизни, однако сейчас стоит замедлиться, отдохнуть и прислушиваться к собственным чувствам. Вам нужна перезагрузка и переосмысление многих вещей.

Скорпион

Карта Таро: Справедливость

Вы стоите на пороге принятия важного решения. Что-то останавливает вас от судьбоносного шага вперед. Вы всегда ищете справедливости, поэтому сейчас не понимаете, правильный ли выбор вы хотите сделать. Астрологи советуют прислушиваться к интуиции.

Стрелец

Карта Таро: Башня

Башня – карта перемен и очень неожиданных событий. Она означает нечто внезапное, непредсказуемое, разрушительное – но не в буквальном смысле. Речь идет о разрушении старых моделей. Вашим первым инстинктом может быть отказ от этого изменения, но спросите себя, почему вы оказываете такое сопротивление.

Козерог

Карта Таро: Иерофант

Иерофант – карта новых дел. Она представляет систему верований, традиции и установок. Возможно, вы были дезориентированы и ощущали бесцельность существования. Нужно открыться миру и не избегать новых знакомств. Эти люди могут стать мощным источником поддержки.

Водолей

Карта Таро: Четверка мечей

Карта рекомендует отдохнуть. Вам нужно поразмышлять над следующими шагами. Возможно, вы недавно столкнулись с тяжелой ситуацией, такой как потеря работы, разрыв отношений или проблемы, связанные с деньгами. Ситуация отняла у вас много сил, и теперь вы можете чувствовать себя умственно, физически, эмоционально и духовно истощенными. Найдите время для восстановления сил.

Рыбы

Карта Таро: Шестерка пентаклей

Шестерка пентаклов – это карта щедрости, милосердия, дарования и получения. Не отказывайте в помощи нуждающимся. В трудные времена очень важно не оставаться в стороне.

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