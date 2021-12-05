Шановні друзі

Для мене велика честь звертатися до вас сьогодні, у Міжнародний день волонтерів.

Сучасну Україну неможливо уявити без наших волонтерів, без їхньої самовідданості, хоробрості та безмежної доброти.

Волонтерство яскраво проявило себе на Майдані взимку 2013-го, коли люди за покликом серця почали ділитися з ближнім тим, що мали. Активісти приносили на головну площу країни теплі речі, ліки, бутерброди та гарячий чай, допомагали будувати й лікувати.

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У роки війни з Росією волонтерський рух став ще масштабнішим: допомога вже вимірювалася в якісній амуніції для наших воїнів, полових кухнях, медичній допомозі, приладах нічного бачення, пальному, автівках і, навіть, у безпілотниках.

А коли нашу країну спіткало неочікуване лихо – пандемія коронавірусу, вони кинулися допомагати нашим громадянами і медиками: шили та передавали у лікарні засоби індивідуального захисту, купували пульсоксиметри, кисневі концентратори, привозили літнім людям до дому продукти, надавали психосоціальну підтримку наляканим пандемією громадянам.

Я окремо хочу відмітити волонтерів, які докладають зусиль до збереження і відновлення культурної спадщини України, проводять просвітницьку роботу серед молодого покоління.

Подякувати волонтерам-екологам, чиї зусилля спрямовані на захист українських лісів, очищення водойм, збереження кліматичних умов.

Волонтерам-освітянам, чий внесок у виховання підростаючого покоління неоціненний!

Окремий мій низький уклін лікарям, молодшому медичному персоналу, водіям швидких, від їх волонтерства залежить професійна допомога у збереженні життя - найбільшої цінності для кожного!

Тож можна упевнено сказати, що українські волонтери – завжди там, де їх найбільше потребують. Волонтерство – це не робота, це поклик душі, який робить світ добрішим і кращим.

Пандемії, пожежі, повені, переселенці, біжінці, самотні люди сьогодні під захистом волонтерського руху!

Я щиросердечно вдячна кожному, хто за покликом свого серця, стає волонтером!

Волонтери – це люди, які, не шкодуючи свого часу та коштів, підтримують свою країну. А держава і далі спрямовуватиме свою увагу на підтримку волонтерів, щоб їхня діяльність була ще системнішою та ефективнішою.

З метою підтримки волонтерської діяльності, забезпечення гарантій додержання прав волонтерів Президент Володимир Зеленський у грудні 2019 року вперше започаткував інституцію з розвитку і підтримки волонтерської діяльності - Уповноважений Президента України з питань волонтерства на волонтерських засадах.

Сьогодні одним із важливих напрямків якого - є популяризація волонтерського руху серед юнацтва, адже молоді люди – активніші члени нашого суспільства і майбутнє України. Тож виховання у молоді чуйності та соціальної відповідальності дозволить побудувати країну щасливих і небайдужих людей.

Дорогі волонтери, я дякую кожному з вас за той безцінний внесок, який ви робите у розвиток нашої держави, за вашу допомогу Україні!

Бажаю успіхів та злагоди у нашій спільній справі!

Зі святом!