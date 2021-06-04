БФ 'Квитна' запустил новый формат конкурсов красоты – принять участие может каждая украинка

Благотворительный фонд "Квитна" запускает новый формат конкурсов красоты и приглашает смелых женщин стать участницами этого проекта. "Квітуча українка" - абсолютно уникальный формат в Украине, подобных социальных инициатив до сих пор не было.

Об этом сообщают основатели фонда Уриэль и Ривка Штерн.

"Сегодня женская красота напрямую связана со здоровьем, - рассказывает Уриэль Штерн. − Женщины хотят быть не только красивыми, но и здоровыми. Поэтому и возникла идея создать конкурс с целью обратить внимание украинок на проблему борьбы с раком молочной железы".

Участницей конкурса может стать каждая украинка, возрастом старше 21 года, которая является социально активной и хочет быть проводником идеи "красивая женщина = здоровая женщина". Чтобы принять участие в конкурсе, нужно загрузить фото на официальный сайт https://ikvitna.org/.

Видео дня

В течение нескольких месяцев будет длиться голосование, по результатам которого в каждом из 5 городов−миллионников будут определены по 3 участницы, которые получат максимум баллов в своем регионе. Организаторы конкурса надеются, что Украина вскоре победит пандемию и карантин будет снят, ведь в таком случае они смогут пригласить всех 15 "Квітучих" в Киев на суперфинал. Там по количеству голосов от пользователей на сайте и от звездного жюри выберут главную победительницу. Она получит не только звание "амбассадора фонда", но и главный приз конкурса – автомобиль. Крутые подарки от спонсоров получат все участницы, которые стали лидерами региональных голосований.

Выбирать победительницу будут непосредственно по харизме, самое главное – ее социальная и филантропическая позиция.

По словам основателей фонда, победительницей конкурса станет украинка, которая осознает себя и может своей харизмой и влиянием донести до женщин страны идею о том, что необходимо хотя бы раз в год посещать маммолога. Чтобы люди увидели не звезд, а обычную женщину, которая заботится не только о красоте, но и о здоровье. И вдохновляет на это других. Она должна уметь красиво говорить, иметь четкую позицию относительно своего здоровья.

Жюри конкурса:

Ицхак Пинтосевич − популярный тренер по развитию личности, автор, коуч;

Сергей Никитюк − современный эксперт реалити-шоу, кастинг-директор модельного агентства;

Элла Кандыба − украинская топ-модель, владелец агентства по обучению моделей;

Камалия − украинская певица;

Марина Дворецкая − член Попечительского совета БФ "Квитна", бизнесвумен;

Ривка Штерн − соучредитель БФ "Квитна", специалист по стилю.

Напомним, что благотворительный фонд "Квитна" занимается социальными технологиями в сфере здравоохранения и медицины. Основная цель фонда - создать в Украине культуру профилактики, чтобы украинские женщины не умирали от излечимой болезни.