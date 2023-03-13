Без тряпок и газет: как идеально вымыть окна внутри и снаружи

Весна – время не только тепла и обновлений, но и генеральной уборки, обязательным условием которой является мытье окон. После зимы на стекле накапливается много грязи, так что стоит знать несколько лайфхаков, которые помогут очистить окна быстро и без разводов.

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Важно правильно подготовить стекла к мойке и, прежде чем мыть основным средством, тщательно протереть их от пыли. Как очистить окна без тряпок и газет, рассказало издание Express.

Джейд Оливер, эксперт Express Bi-Folding Doors, поделилась лучшими советами по использованию подручных ингредиентов для мытья стекла. Достаточно всего трех шагов.

Шаг 1. Снимите верхний слой грязи

Если просто опрыскать окна горячей водой с мылом, это приведет к тому, что пыль прилипнет к стеклу, и вы просто будете размазывать ее тряпкой.

Сначала протрите пыль, или, как советует Джейд, осторожно проведите по стеклу насадкой пылесоса со щетиной. Делать это следует медленно и тщательно, чтобы не поцарапать поверхность.

Шаг 2. Секретный ингредиент

После того, как вы очистите стекла от пыли, вымойте их обычным моющим средством. После него могут остаться разводы, поэтому Джейд поделилась секретным ингредиентом.

Кислотность белого уксуса поможет удалить все разводы и сделать окна сияющими.

Рецепт простой: в пульверизаторе следует смешать горячую воду и уксус в пропорции 1:1. Выйдет идеальный бюджетный спрей для окон.

Шаг 3. Без тряпок и газет

Использование старой тряпки или газеты только размажет пятна на стекле. Эксперт предлагает использовать салфетку из микрофибры.

"Убедитесь, что салфетка сложена по крайней мере вдвое, чтобы жиры из вашей кожи не попали через материал и не размазали стекло. Ткань из микроволокна поглощает все, с чем она контактирует", – отметила Джейд.

Протрите окна слева направо. Трение кругами создаст статику, к которой может прилипнуть пыль.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о трех дешевых лайфхаках для мытья окон.

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