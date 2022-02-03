Без осадков, но с морозами: в Украину идет похолодание. Карта

Погода в Украине в пятницу, 4 февраля, будет морозной – температура воздуха ночью опустится кое-где до -10 градусов. При этом в большинстве областей существенных осадков не ожидается.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Синоптики отметили, что на территорию страны придет арктический воздух с северо-запада, поэтому температура снизится.

Небольшой снег в пятницу прогнозируется в Крыму и восточных областях, а мокрый снег с дождем – в западных регионах. На остальной территории осадков не будет. На дорогах во всех регионах, кроме юга, ожидается гололедица. Водителей призывали быть внимательными за рулем.

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Так, на западе днем столбики термометров будут показывать от -1 до +2 градусов, а ночью воздух похолодает до -5. Осадки прогнозируют в Львове, Ивано-Франковске, Луцке, Ужгороде и Тернополе – ожидается мокрый снег с дождем.

На юге и в центре Украины в течение дня солнечно – температура днем -2...-4 градуса, а ночью -7...-10. На востоке днем столбики будут показывать -1...-3 градуса, ночью прогнозируют до 4 градусов мороза. Осадки в виде снега следует ожидать в Харькове, Луганске и Донецке. В остальных регионах будет солнечно.

На юге в течение пятницы будет солнечно, температура днем -1...+3 градуса, а ночью до 5 градусов мороза.

В Киеве и Киевской области 4 февраля облачно с прояснениями и без осадков, на дорогах гололедица. Днем столбики будут показывать до -4 градусов, а ночью -5...-10.

Напомним: в Украине спрогнозировали погоду до конца 2022 года. Осень в этом году наступит поздно, поэтому жители многих регионов смогут порадоваться теплу и солнцу в течение длительного времени. Только к концу сентября дневные +25 сменятся на +15.

А лето в Украине начнется довольно рано и отправиться на пляжи украинцы смогут уже в середине июня. Дальше температуры будут расти, и в июле прогнозируется жара.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля погода в Украине будет достаточно спокойной. Несмотря на то, что над страной будут поочередно властвовать циклоны и антициклоны, больших погодных изменений они не принесут.