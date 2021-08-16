Без еды и воды провел 30 часов в Карпатах: 6-летний мальчик рассказал, как ему удалось спастись

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Жизнь
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Без еды и воды провел 30 часов в Карпатах: 6-летний мальчик рассказал, как ему удалось спастись

Шестилетний Алексей Стефанцев, которого больше суток искали на горе Говерла Ивано-Франсковской области, проявил чудеса стойкости и мужества. Больше 30 часов мальчик блуждал один по проселочным дорогам, не имея при себе ни воды, ни теплой одежды.

Об этом рассказали в сюжете программы "Завтрак с 1+1". Резонансные поиски ребенка настолько потрясли украинцев, что журналисты решили лично разузнать, как же переживал Алеша эти жуткие часы.

"На чем ты спал?", – спросили мальчика, когда он уже был на руках у счастливого отца.

"На земле", – ответил ребенок.

"Тебе не холодно было? Что ты ел?", – уточнила пресса.

"Да ничего. Я не хотел кушать. Не пил, у меня не было рюкзака и воды", – совсем по-взрослому объяснил мальчик.

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Алексея Стефанцева на подножье горы встретили родители.

Бабушка Алеши Орыся Ямборак рассказала, что внук потерялся на первом же километре восхождения на гору. Мальчик был не только под ее присмотром, но и тети с дядей. Он постоянно бегал от нее к ним вперед к основной группе альпинистов, и потому родственники не сразу поняли, что он сошел с пути.

Бабушка мальчика.

Лишь через два часа родные ребенка поняли, что не могут самостоятельно найти его и обратились в полицию. По периметру были организованы масштабные поиски, в результате которых Алеша был обнаружен двумя волонтерами.

"Мальчик отошел от горы на 2 км, что для малыша в горных условиях – колоссальное расстояние", – пояснил руководитель экспедиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, поиски 6-летнего Алеши Стефанцева стали беспрецедентной по масштабам операцией в этом регионе.

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