Без COVID-сертификатов и тестов не пустят: крупнейший рынок Украины переходит на режим работы в "красной" зоне
Крупнейший оптово-розничный рынок Украины, который находится в Овидиопольском районе Одесской области, "7 километр" переходит в режим работы, который предусмотрен режимом "красной" зоны. Со вторника, 26 октября, на территорию торговой площади можно будет попасть только при условии предоставления сертификата о пройденной вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста.
Об этом сообщил Telegram-канал одесского издания "Думская", ссылаясь на администрацию промрынка. Проверять документы будут сотрудники штатной охраны при въезде на парковку "7 километра".
"И предприниматели, и покупатели смогут въехать на рынок с вышеуказанными документами, а также справкой о выздоровлении от коронавируса COVID-19", – указано в сообщении.
Отметим, что рынок "7 километр" был основан еще в 1989 году, сегодня его территория составляет свыше 100 гектаров. Он является крупнейшим промтоварным рынком в Украине и Европе. В зависимости от сезона и времени года его посещают от 100 до 350 тысяч человек ежедневно.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Одесса была вынуждена перейти в "красную" зону карантина с 18 октября, поскольку ситуация с количеством зараженных COVID-19 достигла критической;
несмотря на это, уже следующие выходные одесская молодежь массово и весело отплясала в центре города, не соблюдая никаких противоэпидемиологических мер безопасности.