Бесплатные медикаменты и диет-медсестра: хирург назвал отличия в больницах Украины и Польши

Уровень хирургии в Польше значительно выше, чем в Украине. И главное, что все расходные материалы в операционной, перевязочной, а также медикаменты бесплатны для пациента.

Об этом написал в Facebook хирург из Украины Владислав Козюмич, уже два месяца работающий в медицинском центре в польской Познани. По его словам, в операционных имеются все виды шовного материала в неограниченном количестве, линейные и циркулярные степлеры, а хирургический костюм в операционную одноразовый.

В стационаре имеется перевязочный материал – от бинта до сетки.

Наиболее популярный антибиотик – аугментин, цефтриаксон и левофлоксацин не назначают. Чтобы назначить антибиотик группы цефалоспоринов, должна быть антибиотикограмма.

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Внутривенные инфузии делают вдвое меньше, чем в Украине.

В отделении есть диет-медсестра, следящая за питанием пациентов. Большое внимание уделяется энтеральному и парентеральному питанию.

"Поскольку я работаю в получастном медицинском центре, то не все бесплатно. Платными являются лабораторные обследования, гастро-колоноскопия, ЭРХПГ, которые сделаны в отделении. Но оплата составляет от 10 злотых и выше", – рассказал украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина рискует остаться без врачей и медсестер. Кабмин не нашел деньги на зарплаты медикам, большинство из них спасает чужие жизни и рискует собственным за зарплату в 5-7 тысяч гривен в месяц.

В то же время соседняя Польша начала массово переманивать украинцев на работу в больницы. Предлагают зарплаты в 20-30 раз выше, помогают оплатить аренду и дают полную медицинскую страховку.