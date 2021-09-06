Бархатный сезон в Кирилловке: отдыхающие снова страдают от навалы медуз. Видео

В курортном селе Кирилловка Запорожской области, что на Азовском море, туристы снова жалуются на медуз. В сети появилось видео, где вода возле берега из-за обилия медуз больше напоминает кисель.

Как сообщили на странице в Facebook Любимая Кирилловка, медуз возле берега настолько много, что войти в воду, не соприкоснувшись с ними, невозможно. Отмечается, что видео с ними было снято на Федотовой косе.

Некоторые пользователи все же засомневались в том, что видео было снято ближайшими днями. Они отметили, что медуз все же в Азовском море стало немного меньше.

Ранее в Минздраве дали несколько советов украинцам, как не испортить отдых при встрече с медузами. Медики отметили, что в этом году в Азовском море действительно медуз стало значительно больше, чем ранее. Они же посоветовали не трогать их руками и в случае если морское существо ужалит – выйти из воды, выщипать жала медузы пинцетом и промыть болезненное место соленой водой. Также необходимо выпить что-то против аллергии. Чтобы избежать неприятностей при купании, в Минздраве посоветовали не купаться там, где плавают медузы, а при наличии гидрокостюма использовать его.

Видео дня

В свою очередь экологи нашествие медуз этим летом объяснили повышением солености воды и засухой последних лет. Увеличение солености в Азовском море наблюдается последние три года, среди причин – общеклиматические изменения.

Как сообщал OBOZREVATEL, отдыхающих просили не выносить медуз на берег, чтобы избежать неприятного запаха и живности под ногами.