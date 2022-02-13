Как хорошо сейчас стало в Киеве, пробок нет, парковаться стало намного легче, народу на улицах явно поуменьшилось. И причина понятна, те кто нас покинул, ждут возможной войны с РФ.

Так может этот "балласт" и есть наша самая большая проблема в Украине?! Они не хотят думать и анализировать, только эмоции! А благодаря этим эмоциям нами и манипулируют, создавая часто безумные тренды, благодаря эмоциям, мы выбираем правителей, которые вешают нам лапшу на уши, эти эмоциональные люди считают, что и коррупцию нам не победить и экономику не поднять и с крупным капиталом не выстроить нормальных правовых отношений и многое другое.

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Вот и подумал, как было бы хорошо, если бы они и остались там, куда уехали, украинское общество от этого только бы выиграло. Тогда, мы не тратили бы время читая ФБ героев и вещателей, а более внимательно следили за действиями властей, которые сегодня часто ведут себя как напёрсточники, манипулируя нами. Сегодня самое главное не пропустить финал этой информационной компании, к чему нас будут склонять? Легализации захвата Крыма, подписания кабальных Минских соглашений или еще чего-то, что мы пока не знаем? От нашей бдительности и спокойствия зависит судьба и Украины и наших Детей!

А вчера, с одноклубниками байкерами, собрались в преддверии Дня Святого Валентина, поскольку Любовь, не последнее в нашей жизни! И что интересно, о политике и этой накрученной ситуации вообще никто не говорил! Я горжусь своими друзьями, поскольку нас объединила не только любовь к мотоциклам, но и наверно что-то большее, что и делает нас такими, какие мы есть!

И с наступающим праздником Любви!