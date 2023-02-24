Бабушку похоронили в гробу в стиле M&M's, которую она сама спроектировала: необычные фото

Во многих культурах смерть знаменует новое начало. Окончание земной жизни символизирует переход в другой, лучший мир.

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Смерть неотвратима, и есть ли смысл бояться неизбежности? Возможно, именно так думала бабушка Мэри Эстер Стокс Мартин Гейли, которая, не желая делать из своего ухода трагедию, захотела быть похороненной в гробу из гигантской конфеты M&M. Подробности рассказало издание Esquire middle east.

Семья Раундтри похоронила старую бабушку в большой синей конфете M&M. Внук покойной, Скотт Раундтри, отметил, что такова была воля самой Мэри Эстер, более того – она лично спроектировала проект гроба, причем задолго до своей смерти.

Изготовленный гигантский синий гроб в форме конфеты годами стоял в доме Мэри Эстер. Необычный гроб она сделала вместе со своим сыном Томом.

"Она (Мэри Эстер – ред) спроектировала его много лет назад. Ей понравилось, как это получилось. Он стоял в ее доме годами", – написал в соцсети TikTok Скотт Раундтри, который и опубликовал серию фото с гробом и похоронами.

Вся семья Мэри Эстер в день прощания надела футболки и кепки с изображениями конфет M&Ms. Бабушка очень любила конфеты этой фирмы и даже собирала коллекцию маленьких игрушек M&Ms.

Мэри Эстер Стокс Мартин Гейли родилась 29 апреля 1936 года, а умерла 2 февраля 2023 года, почти за три месяца до своего 87-летия.

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