Автоматизированные фитнес-клубы и мобильное приложение для тренировок: сеть Sport Life переходит в диджитал эру

Крупнейшая в Украине сеть фитнес-клубов Sport Life сообщила, что переходит в диджитал-формат работы, открывает полностью автоматизированные фитнес-клубы и запускает мобильное приложение для тренировок в диджитал-формате. Об этом на пресс-конференции рассказал основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов.

"Три года назад мы привезли из США в Украину наиболее передовую диджитал-технологию для работы фитнес-клубов и начали ее адаптацию к украинским условиям и запросам украинских потребителей. Также мы привезли соответствующее оборудование от лучших американских и итальянских производителей. Год назад мы открыли в Харькове первый цифровой клуб под брендом Gymmy by Sport Life, который стал полностью автоматизированным. В течение года мы изучали отзывы клиентов, какие технологии находят у них положительный или отрицательный отзыв, и теперь обладаем хорошим опытом для развития и масштабирования такого формата", - рассказал Дмитрий Екимов.

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Следующим стал уже полноценный, большой автоматизированный фитнес-клуб в Житомире, открытие которого состоялось 1 сентября. По словам Дмитрия Екимова, уже через год сеть Sport Life планирует полностью автоматизировать все свои фитнес-клубы.

Он объясняет, что после автоматизации посещать клубы станет еще удобнее. Например, система распознавания лиц позволит не стоять в очереди на рецепции, а доступ к раздевалке будет происходить по электронным браслетами. Также можно будет узнавать актуальное расписание тренировок в мобильном приложении Sport Life или проверять состояние здоровья с помощью автомата IN BODY, который измеряет показатели тела.

Как объясняет вице-президент группы компаний Sport Life Ялчин Онур, новый формат станет передовым для украинского рынка фитнес-услуг и позволит сети и в дальнейшем оставаться лидером не только по количеству залов и посетителей, но и по технологическому развитию, а также упростит и сделает более удобным пользование дополнительными функциями, такими как осуществление оплаты и транзакций.