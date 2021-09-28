Авіація МВС у дії.

У цьому жовтому контейнері, який тримає наш видатний хірург Борис Тодуров, - серце 38-ми річного чоловіка, який внаслідок нещасного випадку отримав травми несумісні з життям.

У межах спільного з МОЗ проєкту аеромедичної евакуації сьогодні поліцейським вертольотом Airbus Helicopters Н-145 з Вінниці донорське серце лише за 50 хвилин було доправлено до Києва.

Тільки що закінчилась операція з пересадки серця 12-ти річній дівчинці, яка втратила би своє життя, якщо б цього не сталося найближчим часом.

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Серце вже б`ється у її грудях!

Нирки і печінку від того самого вінницького донора на авто із супроводом патрульної поліції терміново транспортували у Київ для пересадки іншим пацієнтам.

Дві нирки буде сьогодні пересаджено у клініці "Охматдит" двом дівчаткам 12 та 17 років. Печінку отримає ще одна 17-ти річна дівчина, яка вже близько місяця знаходилася у критичному стані в реанімації.

Наразі, разом з віце-прем`єром Михайлом Федоровим та Комітетом ВРУ з питань здоров’я нації, працюємо над тим, щоб кожен з 7 мільйонів українців, зареєстрових у "Дії", міг за декілька натискань на екран смартфону дати добровільну згоду стати донором.

Сподіваюсь, що необхідний для цього Закон буде прийнятий ще цього року.

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